Kredi Ödeme Vadeleri Uzatıldı! Sadece Deprem Bölgesindeki Firmalar Faydalanabilecek!

Merkez Bankası, kredi ödemelerini uzattı. Deprem bölgesinde yer alan firmalar ancak faydalanabilecek. Deprem bölgesinde yer alan firmalar için reeskont kredileri ve Yatırım Taahhütle Avans Kredisi geri ödemelerinde vadeler uzatıldı.

Merkez bankası konu ile ilgili duyuruyu paylaştı. Yapılan duyuruda deprem bölgesinde yer alan firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını duyurdu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada Merkez Bankası deprem bölgesinde yer alan firmalar için reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını duyurdu. Deprem bölgesinde yer alan firmaların 6 Şubat 2023 tarihinden 30 Nisan 2023 Nisan tarihine kadar reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredilerine ait geri ödemelerinde 180 güne kadar uzatma imkânı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 (dâhil) tarihi öncesinde kullanılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlere ait reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi tanınmıştır.

Deprem bölgesindeki firmalar için Merkez Bankası reeskont kredileri ile YTAK (Yatırım Taahhütlü Avans Kredi) ödemelerinin vadesini uzattığını açıkladı.

Merkez Bankası tarafından duyuruda, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, depremden etkilenen bölgedeki firmalar için reeskont kredileriyle YTAK (Yatırım Taahhütlü Avans Kredi) ödemelerinin vadelerinin uzatılmasıyla alakalı afet bölgesindeki iller; Adıyaman, Hatay, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa’daki firmaların 6 Şubat ile 30 Nisan dâhil olmak üzere döviz ve ihracat kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri ödemeleri 180 güne kadar faizsiz biçimde ödenebilecek ve vade uzatma imkânı tanınacak.” ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası gerçekleştirdiği açıklamada, “6 Şubat’tan önceki döviz ve ihracat kazandırıcı hizmetler, reeskont kredilerine ise 6 ay ek döviz ve ihracat kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi tanımıştır.” dedi.