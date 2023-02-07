Artan enflasyon birçok üründe fiyatların yükselmesine ve vatandaşların da alım gücünün düşmesine neden oldu. Gıda fiyatlarında yaşanan yükselişler milyonların gündeminde. Bu zor günlerde vatandaşının yanında olan devlet, sosyal destek ödemelerini ön plana çıkardı. Aile Bakanlığı’ndan başvuran herkese 1 250 TL ödeme! Geri sayım başladı. Gelen haber ile milyonlar sevince boğuldu. Başvurular e devlet üzerinden yapılacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

Seçimlerin yaklaşması gözleri sosyal destek ödemelerine çevirdi. Hükümetten peş peşe duyuru geldi. Maaşlara gelen zamlardan sonra sosyal destek ödemelerine da zam geldi. Güncellenen rakamlar sonrası ihtiyaç sahibi aileler için Bakanlık tarafından duyuru yapıldı. Detaylar vatandaşlar için paylaşıldı.

2023 yılı itibari ile sosyal destek ödemelerini hızlandıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru yapıldı. Yapılan son dakika duyurusuna göre, ihtiyaç sahibi ailelere 12 boyunca 1.250 TL ödeme yapılacağı kaydedildi. Başvuru şartları açıklandı, hemen E-Devlet'ten başvurun. Peki destek ödemelerine nereden ve nasıl başvurabilirim?

Yıl Boyunca Ödeme Yapılacak

Memur maaşlarından asgari ücrete kadar her maaşa yapılan zam sonrası destek ödemelerine de zam yapıldı. Gelen zamlar ile birlikte güncellenen destek ödemeleri yürüten bakanlık konu ile ilgili duyuruyu yaptı. İhtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca ödeme yapılacak.

İhtiyacı bulunan vatandaşlar bu yardımlardan faydalanabilir. Faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detaylar açıklandı. Destek ödemelerine yapılan zam ile birlikte 2023 yılı için geçerli olan rakamlar 850 TL ile 1 250 TL arasında değişiyor. Yapılacak ödemeler ailenin gelir durumuna göre değişebilmekte. İhtiyacınız olması durumunda e devlet üzerinden başvuru yaparak sosyal destek ödemesine hak kazanabilirsiniz.