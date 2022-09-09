Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank Duyurdu! Başvuru Yapacak Olan Kişiler Sıfır Puansa Nakit Ödeme Alacak

Bankalardan kredi alacağınız zaman öncelikli olarak bankanın size bir sorgulaması olacaktır. Bu sorgulamada banka daha önceki banka çalışmalarınıza bakacak ve kredi notunuza göre onay verecektir. Eğer daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmadıysanız, banka sizlere onay vermeyecektir. Çünkü kredi notu sıfır olan kişiler, kredi notu düşük kişiler kategorisine gireceklerdir. Kredi notu düşük olan, bankalardan gecikmeli ödemeleri olan, icralık ve avukatlık olan kişiler bu kredileri kullanamazlar. Ama bazı bankalar, bazı şartlara uygun olan sıfır puanlılara kredi imkanı sunmaktadır. Kredi notunuz sıfır ise ve bir iş yerinde çalışıyorsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilir ve ihtiyacınız olan krediyi anında kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank 10.000 TL Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, kredi notu sıfır olan, en az 3 aylık sigortası olan ve çok başvuru yapmamış müşterilerine 10.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Sizde bu bankadan 10.000 TL kredi başvurusu yapacaksanız en yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. QNB Finansbank 10.000 TL kredi alacak olan müşteriler bu kredileri düzenli olarak 3 ay ödeme yaparsa daha sonra yüksek vadeler ile yüksek limitli kredilerde kullanabilmektedirler. Bu bankanın SMS veya internet üzerinden kredi başvurusu aşamalarını yapmamanız gerekmektedir. Çünkü sıfır puanlı olduğunuz için banka olumsuz yanıt verecek ve bu daha sonra kredi almanızı engelleyecektir.

Garanti BBVA Sıfır Puana Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden sıfır puana kredi almak için 90 günlük kesintisiz sigortanızın yatması gerekmektedir. Eğer uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyorsanız banka size 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Kredi alacak olan müşteriler en yakın banka şubesine kimlikleri ile giderek işlem yapabilirler. Sistem üzerinden banka sizin sigortanızı sorguladıktan sonra kredinize onay verecektir. Eğer çok başvurunuz varsa banka sizden kefil isteyebilir. Bu sebeple her bankaya sürekli başvurularda bulunmayınız. Garanti BBVA ihtiyaç kredilerinde müşterilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Notu Sıfır Olanlara İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden de uygun faizlerle kredi kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Sizde eğer bu bankadan kredi kullanacaksanız, en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden en az 6 aylık sigortanızın olması durumunda 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Özellikle emekli olan vatandaşlarımız, bankadan emekli maaşı almaları durumunda hemen kredilerini kullanabilirler. Sizlerde emekliyseniz ve kendi maaş aldığınız banka kredi notunuz yüzünden kredi vermiyorsa maaşınızı Ziraat Bankası’na taşıyarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Banka ayrıca devlet destekli kredilerde vermektedirler.