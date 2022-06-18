Kredi Notunuz Düşük Bile Olsa Garanti Bankası Yanınızda! 20 bin TL ila 40 bin TL Arasında Kredi Ödemeleri Başlıyor

Bilindiği gibi bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istediğiniz zaman bankaların kredi notuna göre işlemler yapılmaktadır. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlara her banka kredi onayı vermez. Bazı bankalar ise emekli olmanız durumunda maaş, taşıma karşılığında kredi puanınızın düşük olması durumunda bile sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Bu durumda hangi bankalar üzerinden kredi alacağını, araştıran, vatandaşlara, Garanti Bankası önüne çıkıyor. Garanti Bankası, yeni yapmış olduğu kredi kampanyasında nakit kredi vereceğim banka şubeleri üzerinden hemen işlemlerini gerçekleştirecek ve kredi puanı düşük olan vatandaşlara da kredi onayı verecektir. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu kredi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan kişiler hemen aynı gün içinde onay alabilmektedir. 40000 TL arasında kredi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor.

Garanti Bankası’nın resmi web sitesinden yaptığı duyuru herkesi çok mutlu etti.

Kredi notu düşük olan bireyler için 20 bin ila 40 bin TL arasında gelir durumunuza göre kredi onayı geleceği duyuruldu. Son senelerde en çok da banka notu düşük olan kişiler ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Eğer siz de ihtiyaç sahibiyseniz bahsi geçen krediyi kullanabileceğinizi bilmelisiniz.

Garanti Bankası ilk önce emekli olan kişiler için bu kampanyayı yapmıştı. Şimdi ise sigortalı çalışan ve son 3 aydır sigortası düzenli olarak yatırılan ama kredi notu düşük düzeyde olan bireylere de kredi veriyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler kredi kullanmayı talep ediyorlarsa Garanti Bankası kredi prosedürlerinin her bir tanesini incelemelidir. Bu biçimde kredi başvurusu yapmak daha mantıklıdır.

Bu Kampanyaya Nasıl Başvurulur?

Garanti Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler nakde ihtiyaç duymaları halinde kredi başvurusunun banka resmi sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak yapabilmektedir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen bireyler kredi notlarının az olması halinde bankalardan icralık bir durumlarının da olmaması gerektiğini bilmelidir. Aksi halde kredi verilmeyecek. Bu gibi durumlar göz önüne alınırsa kredi alma sürecinde zaman kaybı da hiçbir şekilde yaşanmamış olacaktır. Titiz davranmak son derece önemlidir.