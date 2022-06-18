Emekli, Çalışan Herkes Alabilecek: 30.000 TL İhtiyaç Kredisi Başladı!

30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşteriler için bankalar yeni bir kredi kampanyası hazırladı. 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Yapı Kredi Bankası, SMS kredi servisini kullanabilirsiniz.

Emekli olan ve sigortalı olarak işyerinde çalışan vatandaşlar, kredi puanı 1400 ü üzerinde olması durumunda, Yapı Kredi Bankası'nın, SMS kredi servisini kullanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, Yapı Kredi Bankasının yapmış olduğu kredi kampanyası numarası olan 44 11 numarasına gönderin.

Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonraki numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere, SMS ile verilmektedir. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar SMS ile kredi onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

Bankada hesabı olan kişinin ise Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanarak işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması internet bankacılığı şifresi alan vatandaşlar, uygulama üzerinden kredi başvurularında 250000 TL gibi yüksek limitli kredilere hemen hesabına yatırabiliyor. Bu işlemleri yapacak olan vatandaşların banka hesapları olması ve hemen bu iki hesapları üzerinden de internet şifresi alması gerekmektedir.

Emekli olan kişiler için ayrı bir kayıt kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası Maaş taşıma, müşterisi olan vatandaşların kredi notu düşük olsa bile onay vereceğini ve kendi bankasının haricindeki diğer bankalardaki olan tüm borçları da kapatacağını açıkladı. Emekli, kredisini bu şekilde kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmanız gerekiyor.