Bankada toplu parası olan mest olacak! 4 banka faiz oranını yükseltti! Bir koy 2 al devri başladı!

Bir koy 2 al devri başladı! Bankada toplu parası olan mest olacak! 4 banka faiz oranını yükseltti! Bankalar müşteri kitlesini yükseltmek için 32 günlük faiz oranını artırdı. Peki, bu 4 banka hangisi? 32 günlük mevduat faizi yüksek veren bankaları en çok yatırımcılar tercih edecek. Çünkü yatırım amacıyla vadeli mevduat hesabı sıkça kullanılıyor. Vade süresi arttıkça faiz oranı da yükselecek. Özellikle son 1 hafta da 4 banka da 32 günlük faiz oranı yükseldi.

32 Gün Vadeli Mevduat Faizi

Birikmiş parası olanlar yaşadı! 4 banka faiz oranını artırdı. Artık bir koyup iki alacaksınız. 32 günlük vadeli mevduat faizi patlama yaşadı. Bankalar uzun yıllar boyunca müşterisi olan vatandaşlara böyle bir imkan tanıdı. Ayrıca yeni gelen banka müşterilerine de yatırım fırsatları sunuluyor. Hesapta bulunan para tutarı ne kadar çoksa kazanılacak değer de o kadar çok olacak.

32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Değeri Nedir?

TL hesaplarında olduğu gibi Euro ve Dolar hesaplarında da artış söz konusudur. TL puanı 10 değerine çıkmıştır. Dolayısıyla ,87 oranına ulaşmıştır. Dolar mevduat hesabı 7 puan ile artış gösterdi. Dolayısıyla %1,20 oranına ulaştı. Euro ise 1 puanla %0.45 oranına çıktı. Kazanç oranı ne kadar yüksek olursa 32 günlük vadeli mevduat hesabı olan kişilere o kadar katkı sağlanacak.

haber24.com özel haber