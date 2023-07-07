Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Garanti BBVA Bankası, son kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle borç kapatma kredisi kullanmak isteyen müşteriler için sevindirici bir haber de Garanti Bankası'ndan geldi.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak tüm müşterilere 24 ay vadeli ve 100.000 TL tutarında kredi imkanı sunacağını açıkladı. Bu kampanya, aralık ayının sonuna kadar devam edecek olup, başvuru yapacak müşterilere aynı gün içinde kredi ödemesi yapılacak. Banka, resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, kredi başvurularını sadece bireysel müşterilerden kabul edeceğini ve başvuru yapacak müşterilerin en az 18 yaşında olması gerektiğini, ayrıca banka kredi puanlarının 1100 ve üzeri olması gerektiğini belirtti. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında nakit kredi kullanacak müşterilere 5 dakika içinde başvuru sonucunu bildireceğini duyurdu.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca zamanları olmayan müşteriler, bankanın internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapma imkanına sahiptir. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu onaylanan müşterilere uygun faiz oranlarıyla kredilerini kullandırmaktadır. Ayrıca bu kampanya kapsamında müşterilerin borç kapatma talepleri de hızlı bir şekilde karşılanmaktadır. Garanti BBVA Bankası, müşterilerine sunduğu bu kampanyalarla finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. 100.000 TL'ye kadar uygun faizlerle kredi fırsatı sunan Garanti Bankası, başvuru sürecini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor.