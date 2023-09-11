Bu heyecan verici gelişme, 2023 genel seçimlerinin ardından hükümet tarafından uygulamaya konulan yeni ekonomi yönetiminin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Para politikalarını sıkılaştırmak amacıyla ilk etapta kredi muslukları kapatıldı. Bunun sonucunda, aylık taksitlerini düzenli ödeyenler için bile bankalardan kredi onayı almak giderek zorlaştı. Dalgalanan ekonomi vatandaşları köşeye sıkıştırmış ve onları alternatif çözümlere muhtaç bırakmıştı.

Neyse ki, bankalar artık kredi ihtiyacı olan bireyler için yeni fırsatlar açıkladı. Bu fırsatlardan biri, çeşitli araç markalarının kullandığı taşıt kredisi paketinde yer alıyor. Bu, mevcut ekonomik zorluklara rağmen bireylere hayallerindeki araçlar için finansman sağlama şansı sunuyor.

OPEL’DEN SEVİNDİREN KAMPANYA

Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinin faiz oranları kademeli olarak artmaya devam ederken, artan fiyatlar ve yüksek faiz oranlarının birleşimi araçlara olan talebin azalmasına neden oldu. Bu eğilime yanıt olarak, çeşitli araç markaları satışları artırmak için yeni kampanyalar başlattı ve bu markalardan biri de Opel.

Opel kısa bir süre önce birden fazla markadaki araçlar için yeni bir kredi fırsatı sundu. Bu kampanya kapsamında 200 bin TL limitli taşıt kredileri için yüzde 0,99 faiz oranı açıkladı. Opel'in araçları için sağlanan kredi desteğinin yanı sıra sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece yakınlarına özel indirimler sunulacak.

OPEL MOKKA GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?

Opel Mokka’nın 1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance modeli: 1 milyon 415 bin 900 lira

Opel Mokka’nın 1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance modeli: 1 milyon 415 bin 900 lira

Opel Mokka’nın 1.2 130 HP Benzin AT8 GS modeli: 1 milyon 537 bin 900 lira

Opel Mokka’nın 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate modeli: 1 milyon 630 bin 900 lira