Kredi Mi Çekmek İstiyorsunuz? Müjdeli Haber Şimdi Geldi, 90 Gün Ertelemeli Çekebilirsiniz. Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna doğru gelirken bankalar, kredi kampanyalarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında Yapı Kredi Bankası bayram ihtiyaçları açısından kredi çekmek isteyen vatandaşları sevindirecek kredi kampanyasını duyurdu. Üstelik, Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık uygulaması üzerinden ilk defa bankanın müşterisi olacaklara da 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi avantajından faydalanmak avantajı veriliyor.

3 aylık ertelemeli olacak şekilde gerek 24 aylık gerekse de 36 aylık vade seçenekleri şeklinde Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız haberimizin devamını okuyunuz...

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

· Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanan diğer detaylar ise şu şekilde; bu kampanya seçimi yapıldıktan sonra ilk taksit tarihi; değiştirilmediği müddetçe kredi açılış gününden en çok 120 gün sonrası olacak şekilde ödenecektir.

· Kampanyanın hem çok vadesi ise Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda 50.000 TL den fazla ihtiyaç kredisi ya da diğer kredi çeşitlerinin çekilmesinde en çok 24 aylık vade seçeneği seçimi yapılırken diğer taraftan 50 bin TL'den daha az bir ihtiyaç kredisi çekilirse 24 aylık vade seçeneği en çok olacak şekilde seçilmelidir.

· Buna göre Yapı Kredi Bankası tarafından 3 ay yani 90 gün ertelemeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi paketleri vatandaşların hizmetine sunuldu.

· Vatandaşların da gerek Ramazan Bayramı öncesinde Ramazan Bayram alışverişlerini yerine getirmek gerekse de diğer parasal problemlerini gidermek amacıyla kendilerine uygun ihtiyaç kredisi paketlerini seçmeleri ve kullanmaları gerekir