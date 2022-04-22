Honduras Eski Devlet Başkanı Hernandez, Uyuşturucu Suçlamalarıyla Yüzleşmek Üzere ABD'ye Gitti

Adalet Bakanlığı, ABD'nin eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i uyuşturucu ve silah suçlarıyla suçladığını belirterek, 53 yaşındaki Honduras'ı bir "narko-devlet" gibi yönetme gücünü kötüye kullanmakla suçladı.

Suçlamalar, Hernandez'in Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) uçağına kelepçeli olarak götürülmesinden ve ABD'ye iade edilmesinden kısa bir süre sonra Perşembe günü açıklandı.

New York'taki savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Hernandez'e üç uyuşturucu ve silah suçu isnat edildi.

"Hernandez, Honduras Devlet Başkanı olarak görevini kötüye kullandı ... ülkeyi bir narko-devlet olarak işletmek, "ABD Başsavcısı Merrick Garland gazetecilere verdiği demeçte.

Honduras Yüksek Mahkemesi'nin Mart ayı sonlarında verdiği bir karar, 2014'ten bu yılın Ocak ayına kadar başkan olarak görev yapan Hernandez'in New York mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya kalmak üzere iade edilmesinin önünü açtı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir zamanlar ABD'nin uyuşturucuya karşı savaşta kilit bir müttefiki olarak görülen Hernandez'in "ABD'ye yüz binlerce kilogram kokain ithalatını kolaylaştırmak için yozlaşmış ve şiddetli bir uyuşturucu kaçakçılığı komplosuna katıldığı" belirtildi.

"Hernandez'in Honduras, Meksika ve başka yerlerdeki uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerini desteklemek için kamu görevini, kolluk kuvvetlerini ve ordusunu kullanmak için milyonlarca dolar aldığı iddia ediliyor" dedi ve Meksikalı uyuşturucu kralı Joaquin "El Chapo" Guzman'dan yaklaşık 1 milyon dolar aldı.

Hernandez, tüm suçlamaları reddetti ve bunların kendisine geri dönmeye çalışan düşmanlar tarafından düzenlenen bir komplonun parçası olduğunu söyledi.

Eski cumhurbaşkanı, Ocak ayı sonlarında ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı Xiomara Castro'ya iktidarı devrettikten sonra dokunulmazlığını kaybetti. ABD iddianamesi, göreve başladığı gün, 27 Ocak'ta sunuldu, ancak Perşembe gününe kadar mühürlü tutuldu.

ABD'nin New York Güney Bölgesi avukatı Damian Williams, Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında, Hernandez'in Honduras'ta şiddeti teşvik eden "yaygın yolsuzluk ve kitlesel kokain kaçakçılığına" karıştığını söyledi.

"Honduras, sanığın başkanlığı sırasında dünyanın en şiddetli ülkelerinden biri haline geldi ve Hernandez para ve siyasi nüfuz toplarken, Honduras halkı yoksulluk ve şiddet koşullarına katlandı" dedi.

Williams, "Bu iddianame, ofisimin ve DEA'nın bu komplonun üyelerini soruşturmak ve kovuşturmak için yıllarca süren çalışmalarını yansıtıyor" dedi ve "şimdi [Hernandez'in] adaletle yüzleşme sırası geldi" diye ekledi.