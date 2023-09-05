Nakit ve kredi kartı ödemeleri yeni dönemde yerini IBAN ile ödemelere bırakacak. Alışveriş sürecinde esnafın zarara uğratan yüksek POS komisyonu ve ödemenin uzun süre hesaba yatmaması gibi sebeplerden kaynaklı olarak IBAN ile ödeme alma yöntemi tercih ediliyor.

Bankalar bazı küçük esnafın kullandığı POS cihazına yapılacak ödemeyi 45 güne kadar geciktirebiliyor. Mağdur duruma düşen esnaf yüksek POS komisyon oranları nedeniyle de müşkül hale geliyor. İbanla ödeme dönemi başladı. Sokak satıcıları dahil artık “IBAN geçerlidir” yazısını not düşmeye başladı.

HER ADIMDA GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK!

Yolda yürürken dahi karşılaşılabilecek bu yeni dönemde manavlar, kasap, doktor muayenehaneleri, kuaförler ve elektronik eşya ürünü satan mağazaların vitrinlerinde “İbanla ya da karekod ile ödeme yapılabilir” yazısı görülüyor. Alınan hizmet birkaç saniye içerisinde satıcının hesabına nakit olarak yatırılıyor. Bu durum esnafı da memnun edecek bir uygulama olarak görülüyor fakat riskli tarafları da bulunuyor.

KAYIT DIŞI RİSKLER İÇERİYOR!

Esnafın vergi ya da yasal yükümlülüğünü ortadan kaldıran bu durum kayıt dışı olması nedeniyle bazı riskler barındırabiliyor. POS cihazları mali hareketlerin izlenmesi ya da vergi kaçırılmasına engel oluyor. Kayıt dışı ekonomi ile savaşabilmek için üretilen bu sistem İBAN numarası ile ödeme yönteminde riskli duruma düşebiliyor.

KÜÇÜK ESNAF MEMNUN!

Manav işletmeciliği yapan bir esnaf İBAN ile satış dönemini başlattığını ifade ederek şu sözleri kullandı: “Geçtiğimiz ay tüm yazar kasa POSları iptal ettik. Sadece nakit ve İBAN ile çalışıyoruz. Şu an günlük fiyat değişimi yaşanıyor. Biz domatesi 20 liraya satıyoruz. Banka bize bu ödemeyi 45 gün sonra veriyor. 45 gün sonra gelen ödemeyi aldığımız anda onun yerine ürün koyamıyoruz.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.