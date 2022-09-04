Kız Kulesi'ne Ne Oldu Yıkıldı Mı, Son Durum Nedir? Kültür Bakanlığı Yanıt Verdi

Kız Kulesi'nin bir süredir restorasyon çalışmaları sebebi ile kapalı durumda olduğu biliniyordu. Kız Kulesi hakkında son iddialar ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Çalışmalar devam ederken bazı kullanıcılar Kız Kulesi'nin uzaktan fotoğraflarını çekti ve Kültür Bakanlığı bu iddialara yanıt vererek merak edilenleri yanıtladı.

Kız Kulesi söküldü mü, Kız Kulesi neden gündem oldu, olay nedir?

Yeni günde hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan Kız Kulesi, Türkiye'nin en önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kız Kulesi'nin yıkılması hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi ve konu gündemde yer aldı.

İstanbul'un simgelerinden ve sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlamış ve kapalı duruma alınmıştı. Sosyal medyada Kız Kulesi restorasyonu hakkında çekilen görüntüler gündem olurken Bakanlık ise bu görüntülere yanıt verdi.

Bakanlık Açıkladı! İddialar Asılsız

Söz konusu restorasyon çalışmalarının 2022 senesinin sonuna kadar tamamlanacağı planlanıyordu. Bakanlık sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirtirken durumun gerçeği yansıtmadığı da öğrenildi.

Restorasyonun bunun yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan yapımın depreme karşı dayanıklılığının olmadığı hakkında raporlar doğrultusunda ilerlediği konusuna vurguda bulundu. Bunun yanı sıra danışman hocaların kontrolünde hazırlanmış olan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına devam edildiği bilgisi aktarıldı. Çalışmaların bu sene sonuna kadar tamamlanacağının planlarının yapıldığı belirtilirken yine çalışmaların özgün malzemesine uygun olarak yapıldığı da açıklandı.

Geçen sene Eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un sembol yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarının başladığı açıklanmış ve bu çalışmaların 2022 senesinin sonunda sonlanacağı belirtilmişti.