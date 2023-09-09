Bankalar tarafından müşteriye sunulan kredi kartları belirli aralıklarla otomatik olarak arttırılıyor ya da müşterinin talebi doğrultusunda yükseltilebiliyor. Kredili limit prosedürü kapsamında sunulan bu ayrıcalık OVP uygulaması ile sınırlandırılacak. Limit artışı talep eden vatandaşı gelecekte neler bekliyor?

Piyasalarda edinilen son bilgiye göre limit artırımı talep eden vatandaş için bazı bankalar gelir durumu belgesi talep edilmeye başladı. Yabancı bir şirket ise döviz üzerinden çalışan işçisinden de gelir belgesi isteniyor. Bazı bankaların yavaş yavaş başlattığı ve sinyalini verdiği bu durum ilerleyen dönemde tüm banka müşterileri için geçerli olabilecek.

KREDİ KARTI LİMİT YÜKSELTME TALEBİNE BELGE ONAYI!

OVP kapsamında sıkı tedbirler alınması adına yeni dönemde kredi kartı limitleri aylık gelir miktarına dahi ulaşamayacak deniliyor. Normal şartlarda tüm kullanıcılar kredi kartı limitinin ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katı, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyecek şekilde talep edebiliyor. Taksit sınırlamaları da bankaya göre değişebiliyor.

KREDİ KARTINA ULAŞMAK ZORLAŞACAK!

Kısa süre önce BDDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; “Havayolu, konaklama acentaları ve seyahat ile ilgili yurtdışı harcamaları kredi kartıyla taksitlendirilemeyecek” bilgisine yer verildi. Artık tatil için kullanılan kredi kartlarının taksitlendirilmesi rafa kalktı. Uygulamanın üzerine bir de OVP kararları ekleniyor. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat uzmanlar kredi kartı kullanımında belirgin derecede kendini hissettirecek sınırlamaların geleceğine dikkat çekiyor. İlerleyen dönemlerde kredi kartı limitini arttırmak neredeyse imkansız hale gelecek. Prosedürler daha da katılaştırılarak kişilerin ihtiyaçlarını alabilmeyi sağlayacak bir karta ulaşmaları daha zor hale gelecek.