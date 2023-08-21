İnternetten yapılan alışverişler, hayatı daha pratik hale getiriyor. Evinden çıkmadan alışveriş yapanlar, tüm ihtiyaçlarına kolayca ulaşıyor. E-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodunun girilmesi gerekir. Bazı bankalar, alışveriş sırasında kredi kartı sahibinin telefonuna doğrulama kodu gönderiyor. Ancak bazı bankalardan yapılan alışverişlerde böyle bir durum söz konusu olmuyor.

Bazı kişiler, güvenlik endişesi ile internet üzerinden alışveriş yapmıyor. İnternetten alışveriş yapanlar ise dolandırıcılardan nasıl korunacağını merak ediyor. Dolandırıcılardan korunmak için bazı önlemler alınabilir.

DOLANDIRICILIK DURUMUNDA NE YAPMAK GEREKİR?

Dolandırıcılık durumunda ne yapılması gerektiği, Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu tarafından açıklandı. Akkoyunlu, dolandırıcılık olaylarıyla karşı karşıya kalanların ne yapması gerektiğini anlattı. Akkoyunlu’ya göre alışveriş yapılacak sitenin güvenliğinin önemli olduğu belirtildi. Öte yandan piyasanın çok altında fiyatlar uygulayan sitelerden uzak durulması gerektiği de ifade edildi.

Akkoyunlu, sitenin sol tarafında güvenlik işareti olup olmadığına bakılması gerektiğini belirtti. Tehlikeli işareti olması halinde o siteden alışveriş yapmak riskli olabilir. Tarayıcıda https etiketinin yer alması; biz, info gibi uzantıları olan sitelerin alışveriş için tercih edilmemesi de Akkoyunlu tarafından dile getirildi.

ÖDEME SIRASINDA 3D SECURE KULLANILMALI

Alışveriş siteleri, ödeme sırasında müşterilere 3D Secure isteyip istemediğini soruyor. Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, alışveriş sırasında 3D Secure kullanılmasını tavsiye etti. Bu sayede daha güvenli bir alışveriş yapmak mümkün oluyor. 3D Secure ödemesi, banka sistemi üzerinden yapılıyor.

RİSKLİ LİNKLERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Dolandırıcılar, maillere link göndererek bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Bu linkler ile kişisel bilgiler, kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Linklere tıklanmadan önce tüm bilgilerin kontrol edilmesi gerektiği, uzmanlar tarafından açıklandı.

Akkoyunlu, alışveriş siteleri ile benzer adresler üzerinden dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Uzmanlar, internet sitesi yerine mobil uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini de ifade ediyor.