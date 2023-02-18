Kredi kartı borcu olanlara müjde az önce verildi! QNB, İş Bankası ve Aktif Bank borçları kapatıyor!

QNB, İş Bankası ve Aktif Bank borçları kapatıyor! Kredi kartı borcu olanlara müjde az önce verildi! Özel bankalar arasında yer alan QNB, İş Bankası ve Aktif Bank doğrultusundan yeni bir kampanya açıklandı. Kişisel kredi kampanyası kapsamında 36 ay vade ile 50 bin lira para verileceği bildirildi. QNB, İş Bankası ve Aktif Bank doğrultusundan oluşturulan duyuruda evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya bütün arzularınız amacıyla lüzumlu nakiti htiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabileceğiniz bildirildi.

· QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Banka, ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar için %1,49’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ayrıca birçok farklı kredi için de özel oranlar ve ödeme fırsatları mevcut.

· İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Türkiye’ni köklü bankalarından birisi olan İş Bankası, %1.75’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç sahiplerine kredi veriyor.

· Aktif Bank N Kolay İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Şubesiz ve dijital olarak hizmet veren banka, 30 gün için %0 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Daha yüksek kredi talepleri için ise kredi faiz oranlarını %1,59 olarak belirliyor. N Kolay bu fırsatlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına destek oluyor.

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