Faiz indirimlerinden ihtiyaç kredilerine büyük darbe! Açıklamalar peş peşe! Bankalar kaç TL taksitle kredi veriyor?

Bankalar kaç TL taksitle kredi veriyor? Faiz indirimlerinden ihtiyaç kredilerine büyük darbe! Açıklamalar peş peşe! Yaşanan fiyat artışları sonrası ihtiyaç kredilerine başvuran vatandaşlar için kredi faiz oranları güncellendi. Bankalar tarafından düşük faiz oranlarıyla sunulan kredilerde 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor! Kredi faiz oranlarında gerçekleşen indirimlerin ardından yeni kampanyalara vatandaşlar bir hayli ilgi gösteriyor.

3 Ay erteleme fırsatı!

Şubat ayının gelmesiyle beraber yılın son kredi kampanyalarından faydalanmak isteyenler için cazip fırsatları sunulmaya devam ediliyor. 3 ay erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar ödemelerine 3 ay sonra başlayacaklar. Türkiye’de birçok banka tarafından ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri için bu fırsatlar sunulmaya devam ediyor. ING, Ziraat Bankası gibi büyük bankalar, vatandaşlara bu fırsatı sunan bankalar arasında yer alıyor.

Bankaların verdiği faiz oranları!

· ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

ING Bank 3 ay erteleme fırsatından yararlanmak isteyenler için en düşük faiz oranlarını uygulamaya devam ediyor. Banka tarafından %1,48’den başlayan düşük faiz oranları uygulanıyor. Aynı zamanda müşterilerine özel 5 bin TL faizsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor.

· Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

%1,55’ten başlayan faiz oranlarına sahip olan banka, konut kredileri için ise %1,20’lik bir faiz oranı uyguluyor. Taşıt kredileri ise %1,63’ten başlayan oranlara sahip.

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