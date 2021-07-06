Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde, Aylık Ödemesi Olmayan, Kapatma Kredisi İle O Banka Kampanyasını Duyurdu

Son dakika o bankadan yeni bir kampanya duyuruldu. Son dakika kampanyası olarak, uygun faizlerle kredi kartı borç kapatma kredisi veriliyor. Borçları hemen kapatabilirsiniz. İşte detaylar... Denizbank üzerinden bir kredi kartı kullandıysanız ve bu kredi kartı borcunu artık ödeyemeyecek durumdaysanız yapılandırma yapabilirsiniz. Yapılandırma yapabilmeniz için kredi kartının ilk borcunu ödememiş olmanız gerekiyor. Çünkü bankalar yapılandırmaya sadece borcunu ödeyemeyen müşterilere yapmaktadırlar. Sizlerde böyle bir durumdaysanız borç kapatma kredisi değil sadece yapılandırma yapmanız gerekiyor. Ama eğer düzenli kredi kartı borcunuzu ödüyorsunuz ve artık bunu ödemekten sıkıldıysanız bankanın İhtiyaç Kredisi olarak vereceği kredi kartı borç kapatma kredisi kullanarak 36 ay vadeye kadar kart borcunuzu bölebilir ve artık rahat bir nefes alabilirsiniz.

Denizbank kredi kartı borcu kapatma kredisi nasıl alınır?

Bu kredileri alabilmek için bankanın politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Eğer kredi notunu düşük ise ve banka siciliniz bozuksa bu krediler almanız imkânsızdır. Denizbank kredi kartı borcu kapatma kredisi alacak olan müşteriler Kredi notunun da yüksek olması gerekiyor. Yani bu zamana kadar kredi kartınızı düzenli ödediyseniz bu borç kapatma kredisi başvuru yapabilirsiniz. Kartınızın borcu icralık ve avukatlık olduysa bu borcu kapatmanız imkânsızdır.

Başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden eğer böyle bir borç kapatma kredisi alacaksanız size en yakın banka şubesine gitmemiz gerekiyor. İnternet üzerinden veya SMS atarak bu tarz kredileri başvuru yapamazsınız. Çünkü bu tarz kredilerde borçlanma yüksek ise internetten başvuru ve sms attığınızda onay alamayabilirsiniz. Başvurunuz olumsuz olursa 45 gün beklemek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden size en yakın DenizBank şubesine gittiğinizde banka personeli size yardımcı olacaktır. Hem Denizbank üzerinden olan Kredi kartlarınızı hem de diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını kapatmanız için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sizlere sunacaktır. Kredi başvurusu sonrasında onay almanız durumunda 50.000 TL'ye kadar bu krediye kullanabileceksiniz. Emekli olan müşteriler emekli maaşlarını mı bankaya taşıyarak daha yüksek kredi kullanabilirler.