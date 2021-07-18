Kredi Kartı Borcu Olanlara İyi Haber Var, Ay Sonuna Kadar 35000 TL Borçları Kapatmak İçin Nakit Ödenecek

35.000 TL'ye kadar kredi kartınızın borçlarını kapatan kredi kampanyası başladı. 35 bin TL'ye kadar eğer kredi kartı borçlarınızı varsa banka şubelerinden bu krediyi olarak borç transferi kredisi adı altında işlem yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 35.000 TL kredi aldıklarında banka şartlarına uygun olmaları durumunda tüm bankadaki kredi kartı borçlarını tek bir bankada toplayabilirler.

Ziraat Bankası 35.000 TL kredi başvurusu ve borç kapatma kredisi

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası, 35000 TL ye kadar borç kapatma kredisi imkanı size sunmaktadır. 35.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler borç kapatma kredisi almak istiyorsa Ziraat Bankası üzerinden bu işlemleri ve kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Tüm bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı Ziraat Bankası şubelerine giderek borç kapatma kredisi başvurusu yaparak kapatabilirsiniz. Tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayan Ziraat Bankası emekli ve çalışan müşterilerine bu kredi imkanı sağlamaktadır. Kendi bankasından maaş alan müşterilere daha uygun faiz ile kredi vermektedir.

Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 6 aylık sigortanızın olması gerekiyor. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarına bu bankaya taşıyarak 35000 TL ve üzerinde de kredi başvurusu yapabilmektedir. Alacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir, ilk taksit ödemeniz dedi 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz.

Denizbank 35.000 TL kredi kartı borcu kapatma kredisi

Denizbank üzerinden 35.000 TL'ye kadar kredi kartı borcu kapatma kredisi verilmektedir. 35 bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vade ile sizleri işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en yakın DenizBank şubesine giderek bu bankadan kredi başvurularını tamamlayabilir. Banka sizin diğer bankada olan tüm kredi kartı borçlarını hesaplayacak ve bu ödemeleri yaparak sizlere kredi verecektir.

Sadece kredi kartlarınız kapatmamız için kredi verilir. Üzerine para alamazsınız. Denizbank şubelerinden yapılacak olan bu krediler de ilk taksit ödemenizi isterseniz 3 ay erteleme yaparak daha rahat bir nefes alabilirsiniz.

Vakıfbank 35.000 TL kredi kartı borçlarını kapatma kredisi

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden de 35 bin TL'ye kadar kredi kartınızın borçlarına kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank 35.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlar çalışan emekli olan devlet memuru olan ve esnaf olan vatandaşlar kredi kartlarını kapatmak istedikleri zaman Vakıfbank şubelerine giderek borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirler. Banka düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır.

Vakıfbank 35.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda sadece kredi kartı borçları kapatılır. Emekli olan kişiler emekli maaşlarına bu bankaya taşınması şartı vardır. Ayrıca sigortalı olarak çalışıyorsanız en az 1 senedir aynı iş yerinde sigortalı çalışmış olmanız gerekiyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek bu kredi hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz...