2023 yılında başladı, Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödeme olmayacak; 30.000 TL nakit ödemesi kimlere yapılacak?

2023 yılı içerisinde başlayan yeni kampanyada 30000 TL'ye kadar nakit ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecek. 30000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek.

Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmeleri için banka, puan uygun olması istenmektedir. Akbank, başlatmış olduğu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi adı altında vereceği kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları istedikleri zaman kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu yapmak istiyorsanız sizler de 30000 TL için isterseniz cep telefonunuzdan kısa mesaj atarak, isterseniz de banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredinizi Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

30000 tl kredi başvurusu...

30000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek, şubelere gitmeden işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı birşekilde yapabiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek başvuru yapabilir veya Akbank Direkt uygulamasına giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

30000 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeli işlem yapacak ve kredi ödemelerinizi bu şekilde gerçekleştireceksiniz. 3 ay ertelemeli olarak deil, kredi taksit ödemenizi yaparak rahat bir nefes alabilecek ve Akbank üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir, onaylanan kredinizin ne kadar olduğu ile ilgili bilgi aldıktan sonra faiz oranlarını öğrenebilir ve aylık taksit hesaplamalarınızı buradan yapabilirsiniz.