Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Duyuru yapıldı! Borçlarınızı kapatmak için fırsat verilecek

Neredeyse ülkemizde kredi kartı kullanmayan kişi sayısı yok denecek kadar az olurken aynı zamanda borçlu kişi sayısı da oldukça fazla. Kredi kartı ile harcama yapan vatandaşlar bazen ipin ucunu kaçırabiliyor ve borcunu ödemekte zorluk çekiyor. Ekonomik sürecinde kapatılmayan borçlar nedeniyle birçok vatandaş icralık olmuş durumda. Bugün yapılan bir son dakika açıklaması ise hem kredi kartı borcu olan hem de kredi kartı limiti dolan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte son dakika gelişmeleri…

Ekonomik sıkıntılı günlerin sürecinde kredi kartı kullanımı giderek arttı özellikle online alışverişe yönelen vatandaşlar kredi kartı borçları ile karşı karşıya kaldı. Ülkemizde milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor hem alışveriş kolaylığı hem de pratik olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Bir de kredi kartı kullanımının borçları bildiğiniz üzere ay sonunda ödeniyor yani vatandaşlar her seferinde nakit para vermek yerine kredi kartında Toplu ödeme yapmayı tercih ediyor. Ancak bu durumda da daha sonra altından kalkamayacak kadar büyük borçlar ortaya çıkabiliyor. Kredi kartı ile yapılan harcamalara sınır koymak konusunda dikkatli davranmak gerekiyor. Peki kredi kartı kullanırken borçtan kaçınmak için neler yapabilirsiniz?

HARCAMA LİMİTİ BELİRLEMEK ÖNEMLİ

Özellikle koronavirüs salgını sonrasında online alışveriş artık hayatımızda daha büyük yer kaplamaya başladı. Üstüne bir de firmaların kampanyasına kampanya yapması eklenince vatandaşlar bazen kredi kartından yaptıkları harcamaları kontrol altında tutmakta zorlanıyor. Uzmanlar bu konuda yapılması gereken şeyin her ay bir harcama limiti belirlenmesi olduğunu söylüyor. Yani gereksiz stok yaparak bütçenizi zorlamak yerine mutlaka ihtiyacınız olan şeyleri almalısınız. Kredi kartını bir borçlanma aracı görmek değil ödeme aracı olarak düşünmek önemli.

KREDİ KARTI BORÇLARI NASIL KAPATILIR?

Kredi kartı kullanımı arttıkça Maalesef ki borçlar da artıyor hatta bazen bu borçlar icralık avukatlık durumlara bile gelebiliyor. Kredi kartı borcunu kapatmak için yapılandırma ya da borç taşıma gibi işlemleri kullanabilirsiniz. Bankalar çok düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi ya da borç taşıma kredisi sunuyor. Bu kampanyaları değerlendirerek borçlarınızı daha kolay kapatma şansına ulaşabilirsiniz. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken şey Kredi kartı borcunu kapatmak ile uğraşırken daha fazla borçlanmamak olmalı. Yani zaten ödemeyi çalıştığınız kredi kartının borcunu üzerinde kredi kullanmak sizi daha büyük borçlarla karşı karşıya bırakacaktır. Uzmanlar özellikle paniğini sürecinde bunlardan uzak durmak gerektiğine dikkat çekiyor. Malum halinin gelmesi ile birlikte tüm dünya ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmış durumda. O nedenle harcamalarınızı kontrol altında tutmak ihtiyacınız olanlar yetinmek önemli.