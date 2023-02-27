PTT üzerinden ev hanımı olan kişilere 5000 TL ödeme alabilmeniz için duyuru yapıldı!

PTT üzerinden ev hanımı olan kişilere 5000 TL ödeme alabilmeniz için bazı şartlar var. PTT sabah yapmış olduğu duyuru ile birlikte ev hanımı olan kişileri 5000 TL'ye kadar nakit kampanyasından faydalanmaları için başvuru imkanı sunacak. Bugün başlayan kampanya da 5000 TL'ye kadar başvuru yapan ev hanımları onay alıp kendi hesaplarına bu parayı yatırdı.

PTT üzerinden yapılan bu ödemelerde banka ihtiyaç kredisi olarak ev hanımlarına gelir belgesiz masrafsız ve düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunacak. PTT ile anlaşmalı olan aktif bank yapmış olduğu kredi kampanyasında kredi notu uygun olan ev hanımlarına 5000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Aktif bank'ın internet sitesinden veya sms ile başvuru yaparak onay olabileceğiniz bu Kredi kampanyasına ayrıca PTT şubeleri üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz.

PTT ile anlaşması olan aktif bank özellikle Kredi notu düşük olan emeklilere kredi veren banka olarak aklımıza kazandı. Daha sonra çalışan vatandaşlara ve devlet memuru vatandaşlara da kredi veren aktif bank PTT anlaşması ile şimdilerde ev hanımlarına 5000 TL kredi veriyor. PTT ile yapılan anlaşma sonrasında verilecek olan bu Kredi isterseniz PTT şubelerinden isterseniz de ev adresinizden kullandırılacak.

PTT aktif bank kredisi ne başvuru yapmak istiyorsanız SMS atabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 3050 numarasına göndererek aktif bank'ın Kredi kampanyasına başvuru yapmış olacak. Daha önce bankalardan kredi kullanmış veya kredi kartı kullanmış ev hanımları düzenli ödemeleri sayesinde oluşan kredi notu ile birlikte aktif bank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak 5000 TL onay alabilirsiniz.

Ev hanımları için ayrıca aktif bank resmi internet sitesi üzerinden de başvuru imkanı sunuyor. Aktif bank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve başvuru formunu doldurduktan sonra ki açılacak olan sayfada ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Sms ile ve internet üzerinden başvuru yaparak onay alan ev hanımları isterlerse PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte onaylanan tutarı kullanabilir isterse de ev adresine gelen banka personeli ile kredisini hesaba yatırabilir.