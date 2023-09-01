İlk kez ev satın alacaklar için zorlaştırılan her koşul daha da esnetildi. Bankaların sunduğu kredi tekliflerinden ilk olarak daha önce ev sahibi olmamış vatandaşlar faydalanabilecek. Sektörde yeni bir dönemi başlatacak bu adım BDDK tarafından duyurdu. İlk ev kredisi odaklı değişiklik olarak adlandırılan bu yeni dönemde kredi kullanım koşulunda avantaj artık daha önceden ev sahibi olmayanlara geçmiş oldu.

MADDİ DEZAVANTAJ ORTADAN KALKIYOR!

BDDK'nın yapmış olduğu bu yeni düzenleme ile birlikte daha fazla kazanca ve paraya sahip olanlar değil daha önceden hiç evi bulunmayan dezavantajlı durumda olan kişiler faydalanabilecek. Bankaların sunduğu kredi teklifleri ilk kez ev sahibi olacaklara açık hale getirildi. Yeni kredi düzenlemesi ile birlikte ayrıcalıklı konuma düşen ilk ev sahipleri satın alacakları evin değerinin %90'ına kadar kredi kullanımı talep edebilecek. İlk ev dışında birden çok evi bulunan kişiler ise yalnızca %22,5 oranında kredi satın alabilecek.

İLK EVİNİ ALACAKLAR BANKADAN EVİN DEĞERİNİN %90’INA KADAR KREDİ ALABİLECEK!

İkinci evini almak isteyen yatırımcı evin değerinin %22,5'i kadar kredi kullanabilecek. Kendi üzerine evi bulunan 3 milyon TL değerinde farklı bir ev satın almak isteyen bir kişi için bankalar yalnızca 675 bin TL kredi kullanma fırsatı sunacak.

BDDK'nın bu hamlesi ile birlikte ikinci el konut piyasasında da hareketlilik yaşanması bekleniyor. İkinci el konut alım satımında oluşan sınırlı kredi fiyat ve talep üzerindeki etkiyi de doğrudan değiştirecek.

SOSYAL KONUT ÜRETİMİ ARTACAK! ORTA VE DAR GELİRLİ ÖNE ÇIKACAK!

BDDK'nın bu hamlesi ile beraber yeni dönemde artık müteahhitler orta ve daha gelirli ailelere yönelik konut üretimine başlayacak. Sektörde ilk ev sahibi olacak kişilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha yoğun bir çaba ortaya çıkacak.

Dar gelirli ailelerin hedef alındığı bu yeni dönemde maliyetler ve kredi faizleri de öne çıkıyor. Sektörde sosyal konut üretiminin artması mümkün hale gelirken daha çok kişinin ev sahibi olabilmesi için inşaat maliyetlerinin düşürülmesi ve kredi faizlerinin daha ulaşılabilir hale gelmesi de büyük