Kredi çekmek isteyenlerin sayısı, son zamanlarda bir hayli artıyor. Artan pahalılık nedeniyle birçok ihtiyaç, kredi ve kredi kartları ile karşılanıyor. Bankalar, artan kredi talepleri ve kredi kartı harcamaları ile baş etmekte zorlanıyor. Bankalara borcunu ödeyemeyen pek çok kişi bulunuyor.

Bankalar kredi verirken başvuru yapan kişinin kredi notunu dikkate alıyor. Aynı zamanda müşterinin gelir durumu da dikkate alınanlardan biri oluyor. Tüm bu detayları inceleyen bankalar, kredi verilip verilmeyeceğine karar veriyor. Tüketicilerin daha önceki borçlarından dolayı ya da farklı nedenlerle kredi notu düşük olabiliyor. Bu nedenle bankadan kredi kullanmak mümkün olmuyor. Kredi kullanmak isteyenler, kredi notunu yükseltmek için ne yapması gerektiğini merak ediyor.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kredi notu, pek çok değişken esas alınarak belirleniyor. Fatura, kredi kartı, kredi ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmaması; bu noktada etkili oluyor. Bu nedenle kişilerin kredi notunu bilmesi önemli oluyor. Kredi raporlarından kredi notunun düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Kredi notunun belirlenmesinde faturaların düzenli ödenip ödenmemesi etkili oluyor. Kredi kartı ödemelerinin ve kredi taksitlerinin düzenli yatırılması gerekiyor. Aksi takdirde kredi notu, kolayca düşüyor.

SIK SIK KREDİ BAŞVURUSU YAPANLARIN NOTU DÜŞÜYOR

Kredi notunu etkileyen faktörlerden biri yapılan kredi başvuruları oluyor. Sık sık kredi başvurusu yapanların notu düşüyor. Bu nedenle gerçekten ihtiyacınız yoksa kredi başvurusu yapmamanızda fayda bulunuyor.

Kredi kartınız yoksa bir kredi kartı alarak düzenli ödemelerinizle notunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca kredi çekmek yerine kredi notunu yükseltmek de tercih edilebilecek yöntemler arasında bulunuyor. Bu sayede kredi notu olumsuz etkilenmiyor.

Finansal açıdan güven veren hamlelerde bulunmak, kredi notunun artması noktasında fayda sağlıyor. Borçlanmamak, düzenli ödemeler yapmak; bu noktada etkili oluyor. Kredi başvurusuna olumlu yanıt alamayanlar, şube üzerinden başvuru yapabilir. Bu sayede şube personelleri yetkilerini kullanarak kredi kullandırabilir.