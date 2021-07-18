Kredi Çekemeyen Kişiler İçin 3 Banka Duyuru Paylaştı ve Maximum Limit 60.000 TL Vereceğini Duyurdu

Bankalardan atak kredi kampanyaları devam ediyor. 2021 yılı 2.döneminde oldukça büyük kampanyalar yapılmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi kampanyası ile 60.000 TL'ye kadar 3 banka hemen onay vereceğini duyurdu.

İhtiyaç Kredisi olarak 60.000 TL kullanmak isteyen müşteriler bazı şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri alabilirler. 60.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ilk olarak gelir durumunuzun iyi olması gerekiyor.

Bankalardan daha önce de bir kredi veya kredi kartı kullanmış olmalı bu ödemeleri de düzenli yapmış olmanız gerekmektedir. Çünkü siz başvuru yaptıktan sonra bankalar sizin kimlik numaranızı alarak değerlendirmeye sokacak ve bu kimlik numaranızı dan kredi puanınıza bakacaktır.

Kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişiler vereceğimiz bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 60.000 TL kredi kullanacak olan kişi eğer emekli ise emekli maaşını vereceğimiz bankalardan alıyorsa kredi notu düşük olsa bile kredi kullanabilir.

Şekerbank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvuru yapacak olan kişilerin Şekerbank şubelerine giderek bu kredileri düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceklerini söyleyebiliriz. 60 bin TL'ye kadar alacağınız bu krediler de diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatmak istenecektir. 36 ay vadeli verilen bu kredilerin ilk taksit ödemesinde isterseniz 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Düşük faiz oranları ile birlikte size en yakın Şekerbank şubesine giderek bu krediyi kullanabiliyorsunuz. Çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına bu bankaya taşımaları durumunda ihtiyaç kredisi onayı alabileceklerdir.

Burgan Bank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Burgan Bank özellikle kredi notu düşük olan emeklilere 60.000 TL kredi veriyor. Kredi ihtiyacı olan kişilere güncel kredi kampanyası yapan bankalardan birisi olan Burgan Bank üzerinden sizler de başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvuruları banka şubelerinden yapılıyor. Size en yakın Burgan Bank şubesine giderek 5 dakika içerisinde ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. 60.000 TL kredi kullanacak olan kişilerin çalışıyor olması durumunda en az 3 aylık sigortalının olması gerekiyor. Ayrıca esnaf olan kişiler ve çiftçi olan kişilere de bu banka kredi vermektedir.

Halk Bank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden de 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek hemen ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Halkbank kamu Bankası olmasından dolayı düşük faizli kredi veriyor. Bu krediyi de ayrıca çalışan ve emekli olan kişilere vermektedir. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız o çalıştığınız iş yerinde 6 aydır sigortanızın da yatmış olmasını banka isteyecektir. Emekli olanlar emekli maaşlarını bankaya taşıması durumunda düşük faizli oranla 60.000 TL kredi kullanmasını sağlayacaktır. Size en yakın banka şubesine giderek güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.