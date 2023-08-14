Vatandaşlar, zorlaşan ekonomik koşullar karşısında ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bankalardan kredi alıyor. Son zamanlarda bankaların faiz oranları ciddi anlamda artıyor. Bu nedenle geri ödeme yapmak zorlaşıyor. Bankalar, vade sürelerini de kısa tutuyor. Aylık ödeme tutarının yüksek olması nedeniyle taksitlerini geciktiren pek çok kişi bulunuyor.

Kredilerini ödemekte zorlanan vatandaşlar için bankaların bazı yaptırımları söz konusu oluyor. Bu yaptırımlar nedeniyle vatandaşların başka bankadan kredi çekmesi de mümkün olmuyor. Halk arasında kara liste olarak bilinen ve kredi notu düşük olanları kapsayan listede yer alanların, bankacılık işlemleri sınırlandırılıyor.

54 GÜN DETAYI ÖNEMLİ

Kredi borçlarında 54 gün detayına dikkat edilmesi gerekiyor. Borcun ödenmediği 54. Günde borçluya banka tarafından ihtar çekiliyor. Böyle bir durumda hem gecikme faizinin hem de ihtar ücretinin borçlu tarafından ödenmesi gerekiyor.

Borcun belli bir süre daha ödenmemesi halinde hukuki süreç başlıyor. Hukuki sürecin başlaması 90 günün sonunda söz konusu oluyor. Borçlu hakkında yasal takip başlıyor. Yasal takip, borçlunun borcunu ödemesi halinde sona eriyor. Borçlunun yapılandırma hakkı da bulunuyor.

KARA LİSTE NE DEMEK?

Banka tarafından yasal takip başlatılırsa hakkında yasal takip başlatılan kişi, Merkez Bankasının kara listesine alınıyor. Bu durum, kredi sicilinin bozulmasına sebep oluyor. Beş yıl boyunca yeni bir kredi çekilmesi mümkün olmuyor. Ayrıca borcun tahsili için hesaplara bloke konuluyor. Maaşa haciz gelmesi gibi bir durum da söz konusu oluyor.

Kredi borcunun ödenmemesi halinde uygulanan yaptırımlar, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde de söz konusu oluyor. Aynı şekilde icra takibi başlatılıyor. Müşterinin başka bankalardan yaptığı kredi kartı başvuruları olumsuz sonuçlanıyor. Uzmanlar, kredi kartı ve kredi borçlarının mutlaka düzenli ödenmesini tavsiye ediyor. Aksi takdirde yasal süreçle uğraşmak, ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Kredi tutarının ödeme gücüne göre belirlenmesi de önemli oluyor.