Kredi borçlularına ballı kaymaklı destek! Yapı Kredi, İNG, İş Bankası borçları sıfırlıyor! Vatandaş bayram yapıyor!

Yapı Kredi, İNG, İş Bankası borçları sıfırlıyor! Vatandaş bayram yapıyor! Kredi borçlularına ballı kaymaklı destek! Kredi borcu olanlar için özel bankalar farklı paketler sunuyor. İş Bankası, ING ve Yapı Kredi insanların borçlarını tek bir adreste birleştirerek rahatça ödemelerine yardımcı oluyor. Borçlarını ödemekte zorluk çekenler düşük faizli borç transferlerinden yararlanıyor.

İş Bankası Borç Transferi Kredisi

Esnek ödeme koşullarıyla İş Bankası borç transfer kredisi ile tek bir yerde borçlarınızı tutabilirsiniz. Borçlarının farklı yerlerde bulunması nedeniyle ödeme problemi yaşayan kişiler İş Bankası üzerinden borçlarını yapılandırarak kredilerini rahatlıkla ödeyebiliyor. Son zamanlarda birçok kişi bu ödeme planından yararlanıyor. %1,69'dan başlayan faiz ve 36 ay vade seçeneği ile tüm borçlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.

Yapı Kredi Borç Transferi Kredisi

Yapı Kredi Bankası borç transferi kredisi kampanyasını müşterilerine sunuyor. Size özel faiz oranları ile borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. 24 ay vadeli 60 Bin TL borç transferi kredisini 2,64 faizle alabilirsiniz.

ING Borç Transferi Kredisi

ING Bank borç transferi kredisi kampanyası başlatan bankalardan bir tanesidir. Kredi borçlarınızı bankaya taşıyarak 1,24’ten başlayan taksitlerle kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Borç transferi kredisi ile kara liste probleminden de kurtulabilirsiniz. Bankalardan kredi kullananlar borçlarını ödememeleri durumunda yasal takibe girebilir. Borç transferi ile bu riskten uzaklaşabilirsiniz.

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