Kredi başvurusu başladı: 100.000 TL ödeme alacaksınız, Daha önce onay alamayanlarda alıyor

Nakit kredi kullanacak vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası, yeni bir kredi kampanyası başlattı ve 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere ödemeler vereceğini açıkladı. Nakit kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve diledikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştiren bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

100000 TL, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemelerini alıp alamayacaklarını öğrenebilir. Banka kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilir. 24 ay vadeli kredi ödemeleri banka hesabı olması durumunda mobil uygulamalar aracılığı ile hesaplara yatırılmaktadır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. 44 11 numarasına gönderilen SMS sonrasında değerlendirme, hızlı birşekilde yapılacak ve sizlere, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verilecektir.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, Yapı Kredi Bankası, aynı zamanda şubeler üzerinden de ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Bankalardaki borçları olan vatandaşlar için verilecek borç kapatma kredilerinde ilk taksit ödemesinde uygun faizlerle ödemeler hızlı bir şekilde verilmektedir.