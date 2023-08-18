Kredi almak isteyenler, bankaların prosedürlerine uymak zorunda kalıyor. Bankalar, kendilerine, Merkez Bankası ve BDDK tarafından verilen talimatlar doğrultusunda hareket eder. Buna göre tüketiciye verilecek kredi tutarına karar verilir. Tüketicilerin bireysel durumlarına göre alacakları kredi tutarı değişir. Kredi tutarını belirleyen önemli unsurlardan biri maaş durumudur. Maaş ne kadar yüksekse o kadar yüksek kredi alınabilir.

Kredi kullanan kişilerin de planlı hareket etmesinde fayda bulunuyor. Tüketiciler, kendi ödeme güçlerine ve gelirlerine göre bir tutar belirleyebilir. Bu sayede ödeme süreci zorlanmadan, kolayca tamamlanabilir. Her bankanın kredi faiz oranları ve tutarı değişebilir. Kamu bankalarında faiz oranları daha düşüktür.

AYLIK ÖDEME TUTARI, MAAŞIN YARISI KADAR OLMALIDIR

Bankalar, genellikle aylık ödeme tutarına dikkat ediyor. Aylık maaş tutarının yarısına denk gelecek şekilde taksit tutarının belirlenmesi söz konusu olabilir. Ancak bu konuda her banka, farklı bir prosedür isteyebilir. Tüketiciler, en uygun faiz oranını sunan bankayı tercih ediyor. Aynı zamanda vade süresinin uzun olması da tüketiciler açısından avantajlı oluyor.

Gelirin kaç katına kadar kredi verildiği de merak edilenler arasında yer alıyor. Genellikle maaşın dört katına kadar olacak şekilde tutar belirlenir. Bankalar, yüksek tutarda kredi verse bile gelirin yetmediği tutarlar, geri ödeme açısından sıkıntı doğurabilir.

KREDİ NOTUNA BAKILIYOR

Bankalar, tüketicilerin kredi notuna bakarak tutarı belirliyor. Başka bankalara olan borçlarını ödeyemeyenlerin, kredi kartı borcu birikenlerin kredi notu düşük olabilir. Sık sık kredi başvurusu yapanların da kredi notu düşer.

Kredi kullanmak isteyenlerin ilk olarak eski borçlarını kapatmasında fayda vardır. Bu sayede kredi notu yeniden yükselir. Bankalar, düşük tutarlı kredilerde daha düşük faiz uygular. Bazı bankalar ise faizsiz olarak kredi verebilir. Emeklilere, memurlara ya da farklı meslek gruplarına yönelik kredilerde de faizler daha düşüktür.