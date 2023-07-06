TEB Bankası, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor. Bu kampanya kapsamında banka, bireysel müşterilerine 35.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor ve ocak ayının son haftasına kadar bu fırsatı uzatıyor.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu kampanyadan 36 ay vadeli ödeme seçeneğiyle faydalanabilecekler. Ancak, kredi başvurusunda bulunacak olanların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlk olarak, başvuruyu yapacak kişilerin bireysel müşteri olmaları gerekmekte ve banka tarafından belirlenen diğer kriterleri de karşılamaları beklenmektedir.

Kampanyadan yararlanacak her birey, kredi notu uygunluk durumuna göre faiz oranlarından faydalanabilecektir. Emekliler, sigortalı çalışanlar veya devlet memurları gibi çeşitli meslek grupları bu kredi kampanyasından istedikleri zaman yararlanabilirler. Kredi başvuruları, SMS yoluyla da kabul edilmektedir ve onaylanan krediler aynı gün içerisinde müşteri hesaplarına aktarılmaktadır.

Bu kampanya sayesinde TEB Bankası, emeklilere daha yüksek limitlerde kredi imkanı sunmaktadır. Emekli maaş hesabına başvuruda bulunanlar, bankadan daha yüksek miktarda kredi alabilmektedirler.

TEB Bankası'ndan bireysel ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler, başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Başvurunun sonucunu beklemek için sadece 5 dakika gibi kısa bir süre gerekmektedir. Banka, kredi notu uygun olan tüm müşterilere hızlı işlem yapma imkanı sunmaktadır.

TEB Bankası üzerinden bireysel kredi kullanmak isteyen müşteriler, 35.000 TL'ye kadar kredi talep edebilmektedirler. Banka, 36 aya kadar vade seçeneği ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanıyla müşterilerin kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Ancak, 35.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak müşterilerin kredi notlarının en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.