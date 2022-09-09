3 Özel Bankadan Son Kampanya! Yüzde Yüz Onaylı 50.000 TL Belgesiz Nakit Kampanyası...

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak Kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuçları verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu krediler ile birlikte de şubelere gitmeden hızlı bir şekilde krediler kullandırılacaktır. Yapı Kredi Bankası akbank'ta Denizbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması isteniyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden mobil uygulamalar üzerinden işlem yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da mobil uygulama üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin Daha önce bu banka üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olup düzenli ödemeler yapmış olması durumunda hesaplarına 50.000 TL gelir belgesiz ödeme yatırılmaktadır.

Akbank ve DenizBank

Düşük faiz oranları ile birlikte Akbank ve Denizbank üzerinden de 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Akbank ve Denizbank üzerinden yapılan başvurularda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 90 gün ertelemeli olarak alınacak bu kredilerde şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Akbank ve Denizbank üzerinden ayrıca Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı da sizlere sunuluyor. Akbank'a Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.