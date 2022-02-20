Kraliçe Elizabeth'in COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

İngiltere'nin 95 yaşındaki Kraliçe 2.Elizabeth'in COVID testi pozitif çıktı ve "hafif" semptomları var.

Buckingham Sarayı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, 95 yaşındaki İngiliz hükümdarının hafif görevleri yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Buckingham Sarayı, kraliçenin bugün COVID testinin pozitif olduğunu doğrulamaya devam ediyor" denildi.

"Majesteleri hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşıyor, ancak önümüzdeki hafta boyunca Windsor'daki hafif görevlerine devam etmeyi bekliyor. Tıbbi yardım almaya devam edecek ve uygun tüm yönergeleri takip edecektir."

Kraliçe üç yumruk koronavirüs aşısı aldı.

Hem büyük oğlu 73 yaşındaki Prens Charles hem de Cornwall Düşesi 74 yaşındaki gelini Camilla da yakın zamanda COVID-19'a yakalandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'e bir an önce iyileşmesini diledi.

Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Majesteleri Kraliçe'ye COVID'den hızlı bir şekilde iyileşmesini ve canlı sağlığına hızlı bir şekilde geri dönmesini dileyerek herkes adına konuştuğumdan eminim." dedi.

İngiltere'nin en uzun süre hüküm süren hükümdarı olan kraliçe, 6 Şubat'ta tahtta 70 yılın dönüm noktasına ulaştı.

Ulusun hayatında bir demirbaş olan Elizabeth, saltanatının çoğunda sağlam bir sağlık durumuna sahip ve 2020 gibi yakın bir zamanda bir ata binerken fotoğraflandı. Geçen yıl bir baston kullanırken görüldü ve Ekim ayında belirtilmeyen testler için Londra'daki bir hastanede bir gece geçirdi.

Kraliçenin doktorları bundan sonra dinlenmesini emretti ve Remembrance Sunday hizmetleri ve Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 iklim konferansı da dahil olmak üzere birçok önemli etkinlikteki görüntüleri iptal etmek zorunda kaldı.

Bu ay kamu görevlerine geri döndü ve diplomatlar, siyasiler ve üst düzey ordu subaylarıyla hem sanal hem de şahsen izleyicilere sahip oldu. Geçen hafta kameraya yakalanan bir takas sırasında, elinde bir sopayla yavaşça yürüdü ve bacağına atıfta bulunarak "gördüğünüz gibi hareket ederim" dedi.

Majesty dergisinin genel yayın yönetmeni Joe Little, kraliyet ailesinin üyelerinin kraliçenin yaşı göz önüne alındığında COVID-19 teşhisinden endişe edeceğini söyledi. 21 Nisan'da 96 yaşına giriyor.

"Önümüzdeki günlerde ona çok yakın bir göz tutulacak ve endikasyonlar, her şeyin yolunda olmasının küçük bir rahatsızlıktan başka bir şey olmadığı yönünde." dedi.