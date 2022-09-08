Kraliçe Elizabeth Öldü Mü, Neyi Var, Ölürse Ne Olur, Tahta Kim Geçer?

Kraliçe II. Elizabeth'in sağlık durumu gün içerisinde İngiliz basını başta olmak üzere bütün dünyada gündemde yer aldı. İngiliz basınından elde edilen son bilgilere göre doktorların Kraliçe ikinci Elizabeth'in sağlığından endişe ettiği açıklanırken kraliçenin gözetim altında tutulduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

Peki Kraliçe Elizabeth öldü mü, Kraliçe Elizabeth neden öldü, hastalığı neydi?

Diğer taraftan hasta olduğu öğrenilen Kraliçe ikinci Elizabeth'in hayatını kaybetmesi durumunda Operasyon Londra Köprüsü isimli planın uygulamaya alınacağı bilgisi açıklandı.

Kraliçe Elizabeth ne zaman tahta geçti, Kraliçe Elizabeth kaç yıldır tahtta?

İngiltere'den gelen son dakika haberi ile uluslararası kamuoyu sarsıldı ve Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık problemleri yaşadığı anlatıldı. Gün içerisinde kraliçenin öldüğüne dair haberler de yazılırken daha sonra doktorlar Elizabeth'in hastalığından endişe duyduklarını belirten açıklamalar gerçekleştirdi. Güncel olarak müşahade altında tutulan ve sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 1952 tarihinde tahta geçmişti.

Balmoral'a hareket ettiği öğrenilen kraliçenin çocukları ile torunlarının Kraliçe II. Elizabeth ile beraber olmak için canhıraş bir şekilde gittikleri ifade edildi. İngiliz medyası kraliçenin ailesi hakkında da bilgileri paylaştı ve Elizabeth'in sağlık durumu hakkında doktorların yaptığı açıklamalar gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra kraliçe Elizabeth'in bu hastalığı atlatamaması ve ölmesi halinde İngiltere yönetiminin izleyeceği programlar ve gizli planlar da detaylı bir şekilde öğrenildi.

Kraliçe Elizabeth öldükten sonra tahta kim geçecek, Kraliçe Elizabeth ölünce yerine kim geçer, Elizabeth öldüğünde ne olacak?

Sizler için haberimizin devamında şu anda doktorlar tarafından gözetim altında tutulan ve sağlık durumu kötüye gittiği öğrenilen Kraliçe Elizabeth'in ölmesi durumunda yaşanacak olayları ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Londra Köprüsü yıkıldı ne demek, operasyon Londra Köprüsü nedir?

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi durumunda Başbakan Truss'a Kraliçe Elizabeth'in özel kalemi olan Sire Christoper Geidt'in bilgiyi gizli bir hat üzerinden vereceği ifade edildi. Ölümün gece gerçekleşmesi durumunda başbakanın uyandırılacağı ve “Londra Köprüsü yıkıldı” şeklinde bir ifadenin kullanılacağı ifade edildi.

Elizabeth'in hayatını gece kaybetmesi durumunda operasyon Londra köprüsünün uygulanmaya başlanacağı hakkında ifadeler kullanıldı ve konu hakkında çeşitli bilgilendirmeler gerçekleşti. 36 İngiliz Milletler topluluğu ve 15 ülke üyesine bilgi verileceği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Kraliçe 2 Elizabeth'in ölmesi halinde radyo kanalları da bir açıklamada bulundu ve radyo kanallarına gönderilecek olan özel bir ışık sayesinde radyocuların uygun olmayan müzikleri çalmaması ile birlikte haberlere geçeceği açıklandı.

Pek çok İngiliz çalışanın da Kraliçe ikinci Elizabeth'in ölmesi halinde eve erken gönderileceği açıklandı ve 12 günlük yas döneminde bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi. Milletvekillerinin 12 günlük yaz döneminde pazubandı takacağı ve spikerlerin de siyah giyineceği açıklanabilirler arasında yer aldı.

Kraliçe Elizabeth öldüğünde tahta kim geçecek?

Hastanede gözetim altında tutulan ve sağlık durumu kötüye gittiği öğrenilen kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi durumunda tahta Galler Prens'i olan Charles'ın geçeceği tahmin ediliyor.

Tahta çıkışını 70 senesinde kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth dünya gündeminde yaşadığı sağlık problemi ile yer aldı ve doktorlar kraliçe Ekinci Elizabeth'in sağlığından endişe duyduğunu belirtti.