KPSS şartsız şehir hastanelerine 14.000-16000 TL maaşla işçi alımları başladı! İşte başvuru şartları ve kadrolar

Başvuru şartları ve kadrolar açıklandı! KPSS şartsız şehir hastanelerine 14.000-16000 TL maaşla işçi alımları...Yapılan son açıklamalar neticesinde birçok memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS şartı aranmadan kadrolara en az lise mezunu şartı ile tüm kişiler başvuruda bulunabilecek.

Hastanelerin ilgili bölümlerine KPSS Şartsız 14000-16000 TL maaş ile kadrolu işçi ve memur alımları yapılacağı konusu bildirildi. Birçok kişiye bu bağlamda sınırlı kontenjan ile doğan iş olanağına başvurular başlamıştır. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda En az lise mezunu memur ve işçi alımlarında kontenjan sınırı olduğunu ve başvuruların internet üzerinden biran önce yapılması gerektiğini duyurdu.

Hemşire, Doktor, güvenlik görevlisi, depo elemanı, tıbbi sekreter ve hasta bakıcı daha birçok kadro ve pozisyonda açıklık olduğu ve işe alım memur ve işçi sayısının sınırlı olduğu dolayısıyla başvurular Şehir hastaneleri memur işçi alımı sayfalarından detayları öğrenerek şartlara uyan tüm kişilerin başvurularını hemen gerçekleştirmesi gerekir.

Aktif olarak çalışmaya devam eden şehir hastanelerinde işe girmek isteyenlerin çok fazla dikkatini çeken bu yayımlama ile işe ihtiyacı olan ve kadrolu bir yerde çalışmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap verildiği görülüyor. Ülkemizde milyonlarca iş arayan ve bulamayan birçok kişinin dikkatini çeken bu bilgilendirme ile iş başvurusu yapmak isteyen herkesin cv hazırlayıp başvurabileceği öngörülüyor.

İŞKUR Şehir Hastanesi İlanlar ve İlan Numaraları

-Ankara Şehir Hastanesi

10 Beden işçisi (00007316662)

-Bayraklı Şehir Hastanesi

40 Temizlik Görevlisi (00007207772)

60 Temizlik Görevlisi (00007207774)

-Kocaeli Şehir Hastanesi

Özel Güvenlik Görevlisi (00007308846)

10 Garson (00007330285)

10 Çamaşırcı (00007330308)

-Mersin Şehir Hastanesi

1 Aşçı (00007306830)

-Etlik Şehir Hastanesi

41 Temizlik Görevlisi (00007306472)

-Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

4 Garson (00007316759)

10 Garson (00007332941)

-Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi

10 Stetalizasyon Görevlisi (00007339096)

-Eskişehir Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (00007334321)

-Kayseri Şehir Hastanesi

10 Şoför (00007335438)

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