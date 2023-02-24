EYT bekleyenleri müjde ile uyardılar! Ne zaman olacak?

Özellikle emeklilikte yaşa takılan vatandaşları mutlu edecek gelişme ile birlikte prim süresini tamamlayan ve yaş bekleyen vatandaşlar adeta rahat bir nefes alacak hemen maaş alma imkânına sahip olacak. Erken emeklilik son dakika gelişmeleri başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

SGK erken emeklilik son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle prim gün sayısını tamamlayan ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşları için bu haberler büyük önem taşıyor. sık sık sosyal medyada EYT’li vatandaşları başlattığı kampanyaları görüyoruz. Nihayet emeklilikte yaşa takılanlara da Umut olacak gelişmeler yaşanmaya başlandı. Peki SGK erken emeklilik başvuru şartları neler? Kimler erken emekli olabilir?

ERKEN EMEKLİLİK YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Erken emeklilik yasası bekleyen milyonlarca vatandaşa güzel haber geldi. SSK ve BAĞ-KUR’lu olan vatandaşlar bu yasa sayesinde erken emekli olma şansını elde edecek. Emeklilik hakkı kazanabilmek için çalışmayan dönemler için geriye dönerek yönelik ödeme olanağı bugüne kadar bulunmuyordu. Fakat bazı istisnalar sayesinde vatandaşlar geriye dönük ödeme yaparak daha erken emekli olma şansını elde ediyor. Emeklilik suresini tamamlamasına birkaç yolu kalan vatandaşlar geri dönük ödeme yaparak emekli olma şansını elde ediyor.

EYT'Lİ İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Diğer yandan 5 milyondan fazla emeklilikte yaşa takılan vatandaşla son dakika emeklilik gelişmelerini yakından takip ediyor O. özellikle son günlerde EYT konusunu yeniden meclise geleceği konuşulurken vatandaşlarda gözünü kulağını siyasetten ve hükümetten gelecek Haberlere çevirmiş durumda. Prim gün sayısını tamamlayan ve emeklilikte yaş bekleyen vatandaşlar için kulislerde dolaşan bilgilere göre olumlu gelişmeler bekleniyor. Özellikle şu günlerde yeniden mecliste görüşülmesi beklenen EYT konusu ile ilgili bir sürpriz yapılabileceği iddia ediliyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK

Normal şartlarda çalışılmayan süreyi geriye dönük prim ödemek mümkün değil ancak bazı istisnai durumlarda vatandaşlar bu ödemeleri yaparak daha erken emekli olabiliyor. Özellikle sigortalı çalışan kadınlar 3 çocuk için borçlanma yapmaları halinde 6 yıl erken emekli olma şansını elde ediyor. Kadınlar için bu 276 gün prim demek. Kadınların bu durumda yaş ve diğer koşulları tamamlaması halinde 6 yıl Borçlanma ile daha erken emekli olma şansı bulunuyor.

Yine askerliğini yapan erkeklerde askerlik borçlanması ile birlikte 1 yıl erken emeklilik fırsatını elde ediyor. İşe giriş tarihlerine bu sayede geri çekme fırsatı bulan erkek çalışanlar borçlarını tamamladıktan sonra diğer şartları da yerine getirmeleri halinde hemen emeklilik başvurusu yapabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER DE ERKEN EMEKLİ OLABİLİYOR

Erken emeklilik fırsatı aynı zamanda Engelli çocuğu olan ve bakımına destek olan annelere de veriliyor. Sigortalı olarak 15 yıl çalışan ve evde ağır engelli çocuğu bulunan anneler başvuru yapmaları durumunda daha erken emeklilik fırsatını elde edebiliyor.