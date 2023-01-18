KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olan herkes başvurabilir, 11.000 TL kallavi maaş dikkat çekiyor!

11.000 TL kallavi maaş çekiyor! KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olan herkes başvurabilir. Günümüzde ülkemizde 81 il için İŞKUR üzerinden çeşitli iş ilanları yayınlanmaktadır. Söz konusu bu iş ilanlarından birisi de KPSS şartı olmayan iş ilanları olarak bilinmektedir. Belediyelere alımı yapılacak olan personeller için açılmış olan bu iş ilanlarının şartları arasında ise en az ilkokul mezunu olmanın yer aldığı belirtilmektedir.

KPSS Şartsız İŞKUR İş İlanı Şartları

2023 yılı içerisinde yayınlanan İŞKUR iş ilanları arasında yer alan KPSS şartsız belediye personel iş ilanı şartlarına bakıldığında;

· Türk vatandaşı olmak,

· 18 yaşını doldurmuş olmak,

· Kamu haklarına sahip olmak,

· Kendi kendine karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

· Emekli olmamak,

· İlan özelinde olan şartları yerine getirmek şeklinde olduğu karşımıza çıkmaktadır.

İŞKUR İş İlanları

Genel itibari ile bakıldığında İŞKUR iş ilanlarının ülkemizde bulunan 81 il için de açıldığı belirtilmek ile birlikte bazı zamanlarda il özelinde de ilan açıldığı görülmektedir.

Söz konusu iş ilanı baz alındığında hangi iller için iş ilanının aktif olduğuna bakıldığında ise, İstanbul, Ankara, Bolu, Çorum, Artvin, Denizli, Manisa, Samsun, Erzurum, Bursa, Kütahya olduğu görülmektedir. Sizler de bu şehirlerde ikamet ediyorsanız başvurabilirsiniz.

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