Çocuklar Nasıl Motive Edilir, Çocukları Motive Etmenin Yolları Nelerdir?

Herhangi bir konuda ya da ders çalışma ile ilgili motivasyonu düşen çocuğunuza yardım etmeniz için bazı yollar vardır. Derslere karşı ilgisi azalmakta olan çocuğunuzu yeniden harekete geçirecek olan önerileri sizler için haberimizin devamında yazdık. Yetişkinlere göre çocuklar her zaman daha enerjik ve spontan olsalar da toplumun genel olarak hissettikleri şeylerden etkilenmeleri de kaçınılmazdır. Motivasyonunu kaybeden çocuğunuza yardım etmeniz için de bazı yollar mevcuttur.

Doğal olarak hepimiz belirli İlgi alanlarını ve belirli faaliyetlere yöneliriz ve okullarda ise doğal ilgi alanlarımızın dışında eğitim alırız. Müfredat kişilerin doğal ilgi alanları haricinde pek çok bilgi aktarımı yapmaktadır ve çocuğunuzda söz konusu olduğu bilgileri almak için ilgi uyanmazsa öğrenmenin gerçekleşmesi ve motivasyonun oluşması zor bir hale gelmektedir.

Okul müfredatı çocuğunuzun yeni bir şey öğrenmeye olan ilgisini tekrardan canlandırmak adına öncelikli olsa da kendi ilgi alanlarını motivasyonunu geri kazandırmak için bir araç olarak kullanmak iyi bir yöntem olarak görülmektedir. Çeşitli akademik faaliyetleri çocuğunuzun doğal ilgi alanları üzerine düzenlemeniz ders çalışma eyleminin anlamını da çocuğunuzun gözünde farklı bir yere taşıyacaktır. Kendi ilgi alanları üzerinden öğrenme motivasyonuna tekrardan canlandırmak adına en sevdiği şarkıcının hayatı ile ilgili size sunum yapmasını isteyebilirsiniz ya da bir video oyunu geliştirmek üzerine taslak metin yazmasını veya tarihi bir olay ile ilgili sevdiği bir akrabası ile konuşmasını ya da sanal müze turu yapmasını tavsiye edebilirsiniz. Çocuğunuzun sevdiği ve ilgisini çeken konular hakkında çalışma yapmak yetişkin yardımı olmadan çocuklarınızın daha uzun süre boyunca iş başında kalmasını sağlayacak olan bir durumdur.

Özellikle okullar arası geçiş sınavlarına hazırlık yapan öğrencilerin hedef belirlemek için aşina olduğu bir durum ise kısa hedefler belirlemektir. Koronavirüs salgını gibi oldukça yoğun bir belirsizliğin bulunduğu dönemlerde ise orta vadeli ya da uzun vadeli hedefler belirlemek çoğu kişi için zorlayıcı bir durumdur. Hedeflerin hem çocuğunuzu hem de sizi strese sokmayacak bir biçimde kısa vadeli hedefler olması hem çocuğunuzun kendi kendini organize etmesine hem de planlamasını daha iyi bir şekilde yapmaya yardımcı olmaktadır. 3 günlük zaman dilimlerini seçerek kısa hedefler belirlemek için işe başlamak mantıklı olacaktır. Hedefler çok basit olmamalı fakat adil olmalıdır. Çocuğunuzun kendi ortamının koşullarına dikkate almanız önemlidir fakat çocuğunuzu arkadaşlarıyla karşılaştırmamanız gerekir.

Meydana gelen salgın nedeniyle herkesin yaşamında var olan değişiklikler yetmezmiş gibi bilgi yağmuru da değişen gündem dolayısıyla mevcuttur. Çocuklarınızla aynı yerde telefon konuşmaları yapmak ve haber dinlemek çocuğunuzun dikkatini tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dağıtacaktır. Çocuğunuzun dikkatini dağıtabilecek olan şeylerin bir listesini çıkarmak ve objektif bir şekilde durumu değerlendirmek için zaman ayırmanız gerekmektedir. Bu duruma örnek olarak salon ortamının çalışma ortamı haline getirilmesi verilebilir. Eğer sizin evinizde de bu şekilde bir durum mevcutsa çocuğunuzun odaklanmasını kolaylaştırabilecek bir düzenleme yapmalısınız.