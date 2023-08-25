Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. KPSS’de birbirinden farklı puan türleri bulunuyor. Farklı puan türleri ile farklı kurumlara girmek mümkün oluyor. Adayların kamu kurumlarına atanması için belli bir puanın üzerine çıkmak gerekir. Atama yapılan puanlardan biri de KPSS P2’dir.

Memur olmak isteyenler, P2 ile nereye atanabileceğini merak etmeye başladı. Bu puan türünden yüksek puan alanlar, hangi kurumlara atanabileceğini araştırıyor. Bu puan türü ile hangi kurumların alım yaptığı belli oldu. Tercih dönemlerinde P2 ile alım yapan kurumlar, ilanlarını vererek başvuruları kabul edecek.

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS’ye giren adayların hesaplanan puan türlerinden biri P2’dir. P2 puan türü, yüzde 60 genel yetenek ve yüzde 40 genel kültür puanı dikkate alınarak hesaplanır.

P2 puan türü, lisans sınavına girenler için hesaplanır. Ortaöğretim ve lise KPSS’de P2 puanının hesaplanması söz konusu değildir.

P2 PUAN TÜRÜ İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPAR?

P2 puan türü ile alım yapan belli kurumlar vardır. Bu kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

- SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

- Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

P2 PUAN TÜRÜ NASIL HESAPLANIR?

P2 puan türünün nasıl hesaplandığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hesaplama sürecinde %60 oranında genel yetenek dâhil ediliyor. Yüzde 40 oranında genel kültürün dâhil edilmesi ile hesaplama yapılır.

Hesaplama sonucunda alınan puanlarla kurumlara başvurulur. Kurumlar, doğrudan KPSS puanına göre alım yapabilir. Ayrıca mülakat süreci ya da yazılı sınav süreci de söz konusu olabilir. Atanabilmek için gerekli puan sınırı kurumlar tarafından açıklanır.