KPSS İptal Edilecek Mi, Sınav Tekrarlanacak Mı, İptal Olursa Ne Olur?

Şaibe iddiaları ile gündemde yer alan ve en çok konuşulan konular arasında yer alan KPSS lisans sınavı 31 Temmuz pazar günü gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorulara ilişkini iddialar hakkında Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdiği öğrenilmiş ve KPSS sınavının iptalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve sınav tekrarının yapılıp yapılmayacağı araştırma konusu olmuştu.

Söz konusu sınava kopyanın karıştığını öne süren adaylar “KPSS sınavı son durum nedir, 2022 KPSS sınavı iptal edilecek mi, ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?” şeklinde soruların yanıtlarını araştırdı.

Son dönemin en çok araştırılan soruları arasında KPSS sınavı tekrar mı edilecek, KPSS sınavı iptal mi edilecek? şekilde sorular yer aldı ve konu hakkında yapılan açıklamalar art arda sıralandı. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS lisans sınavı bilindiği gibi gerçekleştirilirken daha sonra bazı sorular hakkında dikkat çekici iddialar da gündemde yer almıştı. “KPSS sınavı son durum nedir, ÖSYM 2022 KPSS tekrar yapılacak, KPSS 2022 sınavı iptal edilecek mi?”

Pazar günü kamu personeli seçme sınavının gerçekleştirilmesi ardından ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir bölümü de açıklanmış ve bazı soruların şaibeli olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Adaylar sorular hakkında karşılaştırma yapmış ve ÖSYM'nin paylaştığı sorular ile bir yayınevinin deneme kitaplarında bundan soruların birebir benzerlik gösterdiğini aktarmıştı.

Söz konusu sınavın iptali ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler adaylar ve tüm ülke tarafından merak ediliyor. Kopya soru iddiaları hakkında ÖSYM'nin bir açıklama yayınladığı öğrenildi ve iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Gündeme bomba gibi düşen şaibeli sınav soruları iddiaları ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da KPSS lisans sınavı hakkında önemli ifadeler kullandı.

Kopya soru iddiası ile ilgili olarak çalışma başlatılması talimatını veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2022 KPSS ile ilgili Devlet Denetleme Kurulu’nun yapacağı incelemeler sonucunda gerekli adımların ivedilikle atılacağı ve elde edilen verilerin bütün bir şekilde değerlendirileceği yönünde bilgiler paylaşıldı ve kopya soru iddiası hakkında tek bir evlatlarının daim mağdur olmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini de bildirdi. Bunun yanı sıra kompya sorun iddiaları ile ilgili olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ün de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevinden alındığı bilgisine ulaşılmıştı. Yaşanan bu gelişme ardından Profesör Doktor Halis Aygün Kimdir, Kaç Yaşında, Neden Görevinden Alındı? şeklinde aramalar da gerçekleşti ve bu soruların yanıtları arandı.

Konu hakkında yapılan açıklamalardan biri de ekiplerin oluşturulacağı, çalışmaların başlayacağı ve tüm mecraların mercek altında olduğu yönünde oldu. Soruyu hazırlayanların, soru veri tabanlarının ve nasıl seçildiklerinin inceleneceği belirtildi ve yayınevinin ÖSYM'den ihale alıp almadığına bakılacağı bilgisi paylaşıldı. Kopya soru iddiaları devamında önümüzde 2 sınavın daha bulunduğu yazılırken bunların denetim ile ilgili detaylar olduğu bilgisi aktarıldı. Sınavlar yapılacak mı şeklinde sorular araştırma konusu olurken detaylı bilgilerin de açıklama yapıldığı takdirde kamuoyuna bildirileceği söylenildi.

KPSS 31 Temmuz pazar günü gerçekleşmişti ve daha sonra kopya iddiaları gündemde yer alarak adından söz ettirdi.