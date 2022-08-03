Garanti Bankası’ndan Emekli Vatandaşlara 20.000 TL ile 60.000 TL Arasında Ödeme!

Garanti Bankası tarafından emekli vatandaşlara yönelik özel olarak 20 bin TL tutarında ödeme imkânı sunulacak. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre emekli vatandaşlar 20 bin TL ödeme alma imkânına sahip olacak. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Garanti Bankası tarafından emekli vatandaşlar için özel olarak düzenlediği kampanyaya başvuru yaparak 20 bin TL tutarlı kredi kampanyasına katılım sağlayabilir. Başvuru için banka şubelerine başvuru yaparak veya bankanın SMS kanalını kullanarak 60 bin TL ye kadar kredi imkânlarından faydalanabilirler.

Garanti Bankası üzerinden kredi kampanyasına başvuru yapmak için, vatandaşların emekli maaşlarını bu bankadan almaları veya bu bankaya taşımaları gerekir. Bankaya mesaj yolu ile kısa mesaj atılarak vakit kaybetmeden kredi için onay alınabilir. Cep telefonlarından mesaj kısmına TC kimlik numaraları yazılarak 5030 nolu numaraya gönderilerek başvuru işlemi yapılabilir. Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlamak için zaman kaybetmeden kredi sonucunu öğrenebilir. Aynı zamanda onaylanmış olan kredi tutarını kredi hesabına aktarabilir.

Garanti Bankası başlatmış olduğu kampanyaya katılım sağlamak için kredi başvurularını gerçekleştiren kişilerin başvuruları kısa sürede değerlendirmeye alınır. Değerlendirmenin ardından olumlu veya olumsuz yönde sonuç başvuru sahibine iletilir. Başvurunun onaylanması halinde, tutar anında banka hesabına aktarılır.

Krediye Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası tarafından vatandaşlara yönelik uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, emekli olmaları durumunda Garanti Bankası dışında farklı bankalar üzerinden de başvurularını yapabilir. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu kriterleri karşılamaları halinde başvurularını yapabilecek. Farklı banka üzerinden emekli maaşı alınması söz konusu ise emekli maaşlarının alındığı banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.

İhtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak istedikleri bilgilere ulaşabilirler. Bunun yanı sıra kredi için başvuru yapılmak istenilirse bankanın internet sitesi üzerinden giriş yaparak müşteri hizmetlerine ulaşabilirler. Ayrıca mobil bankacılık ile başvuru yapabilirken, en yakın banka şubesinden de başvuru yapılabilir.