KPSS İptal Edildi, Yeni Takvim 17 Eylül'de Başlayacak! Sonraki Oturumlar Ertelendi

Kamu Personeli Seçme Sınavı sorularına kopya iddialarının karışması sonrasında KPSS lisans sınavı hakkında iddialar gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Memur adayları ÖSYM tarafından genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri olmak üzere toplamda iki farklı oturumda yapılan sınava katılım göstermiş ve daha sonra sınavın şaibeli olduğu anlaşılmıştı.

Yaşanan kopya iddiaları sonrasında KPSS lisans sınavının tekrarlanıp tekrarlanmayacağını Araştırma konusu oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Devlet Denetleme Kurulu, gündemde yer aldı ve ÖSYM yeni Başkanı Ersoy son dakika KPSS açıklaması gerçekleştirdi. Peki ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı biyografisi ve akademik kariyeri. ÖSYM başkanı Halis Aygün neden görevinden alındı, KPSS iptal edilecek mi iptal edilirse ne olur, 2022 KPSS ertelenecek mi?

“2022 KPSS iptal edilecek mi lisans sınavı tekrarlanacak mı?” şeklinde sorular gündemde yer aldı ve adaylar merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırdı. Son dakika gelişmeleri sonrasında gündemde yeni durumlar ortaya çıktı ve KPSS sınavının iptal edildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

31 Temmuz tarihinde gerçekleşen KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklayan ÖSYM Başkanı Ersoy gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Yeni KPSS takviminin başlayacağı tarih olarak ise 17 Eylül günü işaret edildi ve konu günün en çok konuşulan başlığı haline geldi. Bunun yanı sıra söz konusu KPSS sınavı iptal edilen adayların gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücretin talep edilmeyeceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Yunus Arıncı ise hiçbir vatandaşın kafasında soru işareti kalmaması ve kamu vicdanını rahatlatmak adına 31 Temmuz tarihinde gerçekleşen KPSS'nin iptaline karar verdiklerini aktardı. KPSS sınavı iptal süreci hakkında Devlet Denetleme Kurulu olarak oldukça şeffaf bir şekilde kamuoyuna bilgilendirmeye devam edecekleri yönünde bilgiler açıklandı.

Son Dakika: KPSS 2022 İptal Edildi!

Gerçekleşen kapsamlı değerlendirmeler sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS oturumlarının iptal edildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Bunun yanı sıra 6 7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan oturumlarının da ertelendiği aktarılan bilgiler arasında gösterildi. Peki ÖSYM yeni başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile atanan Bayram Ali Ersoy görevine başlaması sonrasında 2022 KPSS'nin iptal olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni KPSS İçin Ek Bir Ücret Alınmayacak

Ersoy, oldukça kritik bir kurumun saldırıların odağında olmamasının mümkün olmadığını açıklarken geçmişten bu yana çeşitli iddialar ile kurumun tartışmaların merkezine yerleştiği ifade edildi. ÖSYM'nin bugüne kadar görev alanı hakkında iddiaların tamamının adli ve idari olarak soruşturulduğunu ve konu ile ilgili sorunlar hakkında gerekli işlemlerin tesis edildiği bilgisi aktarıldı. Bir yayınevinin soru kitapçığında bulunan soruların ilk inceleme sonuçlarına göre KPSS'de adaylara yöneltilen sorulardan bazıları ile aynı olduğunun tespit edildiği bilgileri ifade edildi. Yeni ÖSYM Başkanı Ersoy 2022 KPSS'nin iptal olduğunu ifade ederek birkaç gündür merak edilen sorunun yanıtını açıklamış oldu.