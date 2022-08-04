Resmi Gazetede yayınlandı! Sigortalı olarak çalışanlara 2.müjde geldi!

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlara kamu bankaları özel bankaları tarafından yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı verildi. Başvurularını gerçekleştirerek, acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için devlet destekli olarak 15 bin TL'ye kadar ödemeler yapılarak, krediler kullandırılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilere başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı olarak iş yerinde en az 3 aydır ve 6 aydır çalışması gerekiyor. Bankaların kendi politikalarına göre yapmış oldukları kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilerek, kredi kullandırılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilir ve kredinizi bu banka üzerinden hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, acil ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilere banka, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında vermiş olduğu bu krediler ile birlikte acil kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank üzerinden katılabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan banka internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bu iki banka üzerinden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır. Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada özellikle emekli olan kişilere de bu kredi kampanyasını veriyor.

Akbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz, SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Sms ile kredi kullanmak için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.