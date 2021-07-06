Köyden Böyle Biri Çıktığı için Üzgün! İşte Mehmet Aydın'ın Giresunlu Köylüleri

Çiftlik Bank'ın kurucusu ve Tosuncuk lakabı ile tanınan Mehmet Aydın'ın memleketi olan Giresun'da köy sakinleri önemli açıklamalarda bulundu ve söyledikleriyle dikkat çekti. Giresun'da bulunan köyden böyle bir kişinin çıkması sebebiyle üzüntü duyduklarını açıklayan köylüler Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Bir süre önce teslim olan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmış ve bir süre orada kalmıştı. Tosuncuk lakabı ile tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu geçtiğimiz günlerde teslim olma kararı aldığını duyurmuş ve Brezilya Sao Paulo’da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilmişti.

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın'ın memleketi olan Giresun şehrinin Aydınlar köyünde yaşayan köy sakinleri Mehmet Aydın hakkında ilk defa konuştu ve düşüncelerini dile getirdi. Aydınlar Köyü'nün sakinleri köylerinden bu şekilde bir dolandırıcının çıkması sebebiyle büyük bir üzüntü duyduklarını ifade etti. Köylüler, bulundukları yerde çok muhterem insanların yer almış olduğunu belirtti ve hem o kişinin ailesi hem de köylüler adına oldukça üzücü bir durum yaşadıklarını dile getirdi.

Tosuncuk lakabı ile tanınan Mehmet Aydın'ın Giresun'da bulunan köyünün sakinlerinden biri olan İbrahim Aydın, Tosuncuk Mehmet Aydın’ı çocukluk zamanlarından beri bildiğini söyledi. Şahsın çok küçüklüğünü bildiğini, Bursa'da yaşadığını ve zaman zaman köyde yapılan düğün gibi dernek gibi etkinliklerde kendisini gördüğünü söyledi. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu şekilde bir iş yapacak birisi olmadığını ifade eden İbrahim Aydın, mutlaka o kişinin arkasında birilerinin olacağını belirtti. Bu durumun sebebi olarak bu kadar fazla insanı dolandırabilecek ve şirketler kurabilecek bir zekaya sahip birisi olmadığını ifade eden köy sakini, Mehmet Aydın'ın bu şekilde bir olaya karışmış olmasından dolayı oldukça mahcup ve üzgün olduklarını duyurdu.