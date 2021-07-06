Son Dakika: Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankalarından 50.000 TL Tek Kalemde, 36 Ay Vadeli, En Düşük 0.84 Faizli Kredi

Son dakika olarak kamu bankalarından yeni bir kampanya başladı. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, bankalar uygun faizlerle kredi verecek. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen sonuç verecek. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, düşük faizli krediler veriliyor. Banka duyuru yaptı ve başvuru ekranı açıldı. Bankadan ve internetten başvuru yapılabilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi detayları şu şekilde...

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ülkemizdeki en köklü devlet bankalarıdır. Bu bankalardan tüm ihtiyaçlarınız için kredi alabilirsiniz. Bankalar bireysel kredi olarak verdiği ihtiyaç kredilerinde son dakika kampanyasını paylaştı. Sizde 50.000 TL kredi almak istiyorsanız bu bankadan 0.84 faiz oranına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir ve kullandığınız bu ihtiyaç kredisini ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar bölebilirsiniz. İstediğiniz ihtiyaç ile verilecek bu kredilerde onay almak istiyorsanız bankaların uyguladıkları politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Her ne kadar tüm kredi politikaları aynı olsa da bankaların kendi politikalarına da uygun olmanız gerekmektedir. Şimdi sizlere bu bankalardan nasıl 50.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası 50.000 TL Kredi Başvurusu Başladı. 36 ay vadeli kredi...

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacaksanız, 50.000 TL kredi için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Banka şubeleri haricinde başvuru yaparsanız, kredi kullanmak için yine bankaya gideceksiniz. Bu banka sadece kendi maaş müşterilerine internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı vermektedir. Alacağınız kredilerde 36 ay vade yapabilir ve dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ayrıca 6 ay erteleme imkanından da faydalacaklardır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu için en az 6 aylık sigortanızın olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda sigortanız uygun değilse, sizden kefil istenebilir veya krediniz olumsuz olabilir. Ayrıca emekli olarak başvuru yapacak müşteriler de maaşlarını Ziraat Bankasına taşıması gerekmektedir.

Vakıfbank 50.000 TL Kredi Başvurusu

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank’ta ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere uygun faizlerle ve uygun vadeler ile kredi imkanı vermektedir. Kredi alacak olan müşteriler bu bankadan maaş alıyorsa maaşın 22 katına kadar kredi, almıyorsa da maaşının 15 katına kadar kredi alabilmektedirler. Sizlerde eğer Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 50.000 TL kredi için en yakın banka şubesine gidebilir ve kredinizi burada kullanabilirsiniz. Banka en az 6 aylık sigortanızın olmasını isteyecektir.

Halkbank 50.000 TL Kredi Başvurusu

Halkbank üzerinden 50.000 TL kredi almak istediğiniz zaman şartlara uygun olan müşteriler hemen ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. Bu bankadan maaş almanız durumunda daha uygun faizlerle kredi alabilirsiniz. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizin sigorta durumunuza bakacaktır. Eğer sigortanız 6 aylık ise bankadan onay alabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar 3 aylık ertelemeli olarak da ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 50 bin TL kredi alacaksanız bankadan, daha düşük limitli kredi almak isterseniz de internet bankacılığı üzerinden veya SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.