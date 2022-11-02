Koy Cebine Elektrik Faturasını  Doğru PTT’ye! Şimdi Elektrik Faturasına Destek Var!

Faturayı Ödemeye Giderken Bir Sürprizle Karşılaşmanız Mümkün! Fatura Bedeli Kendiliğinden Düşebilir! Nasıl Mi? Bu Bilgi Haberin Detaylarında...

Sayıları yüzleri hatta binleri bulacak vatandaşların faydalanabileceği elektrik faturası desteği sizi de kapsıyor olabilir! Her ay ödenmesi gereken elektrik faturasına destek var! Çok sayıda kişinin fayda sağlayabileceği fatura desteği vatandaşın gündemine oturdu. Elektrik faturasını ödeme konusunda güçlük çeken vatandaşlara elektrik faturası desteği veriliyor. Bu destekten faydalanmak isteyenlerin yapması gereken şey oldukça basit. Elektrik faturası için verilen destekten faydalanmak isteyen vatandaşların kimliği ile faturasını alıp en yakın PTT şubesine gitmesi yeterli oluyor.

Geçim Sıkıntısı Çeken Ailelerin Elektrik Faturasına Destek Veriliyor!

Geçinmekte zorluk çeken aileler için elektrik faturasına devletten destek veriliyor. Devlet, enflasyon oranlarındaki değişkenlik fiyatların artması faturaların kabarması ile geçinmekte zorluk çeken vatandaşa bir destek daha veriyor. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan hane sahipleri için elektrik fatura desteği verilerek yük biraz hafifletmeye çalışılıyor.

Bu destekten faydalanmak için elektrik faturası ve kimlik kartı ile her hangi bir PTT şubesine giden dar gelirli vatandaşlar bahsi geçen bu destekten fayda sağlayabiliyor. Yalniz bir detay mevcut! Yardım tutar nakit alınamıyor. Ödeme esnasında doğrudan fatura bedelinden düşerek haneye girmiş oluyor. Bu otomatik bir işlem olduğu için bu kampanya kapsamında farklı bir şekilde destek sağlama imkanı söz konusu değildir.

Evdeki Birey Sayısına Göre Ödeme Miktarı Değişkenlik Gösteriyor

Devletin sağlamış olduğu elektrik faturası desteği vatandaşın merak konusu oldu. Son yapılan elektrik, kira, doğal gaz zamları vatandaşın belini bükmüştü. Ancak devlet vatandaşını öyle birakmadı! Elektrik faturası desteği sabit bir miktar değildir hanedeki kişi sayısı destek bedeli için belirleyici bir veridir. Bu destek hanedeki kişi sayısına göre 130 TL ile 260 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu bilgiye göre destek ödemeleri şu şekilde yapılıyor; 1, 2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (130 TL). 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (173 TL). 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (216 TL). 5 ve üstü kişi sayısına sahip hanelere aylık 150 kilovatsaat (260 TL).