Bakanlık duyurdu: 4 Gün Sonra Kontrol Edilebilir! 4 Kasım Saat 18.00 İtibari ile Mutlaka Hesaplarınıza Bakın!  

Vatandaşa tarımsal destek ödemeleri adı altında bir süredir hesaplara para geçeceği bilgisi veriliyor. Bazı vatandaşların paraları hesaplarına aktarılırken bazıları da hala bekliyor. Ancak zaten vatandaşa bu bildirilmişti! Ödemelerin ne şekilde seyir ettiği tarımsal destekleme ödeneği alan vatandaşların takibindedir. Üstelik gidişatla alakali ilgili Bakanlıktan sürekli bilgilendirici açıklamalar paylaşılıyor.

Artık ödemelerde de sonlara yaklaşıldı 6 ve 8 hanelerinin kaldığından anlaşılıyordur. Tc kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemelerle 0, 2, ve 4 önce yatırılmıştı. Şimdi sıra diğer kısımda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ödemelerin daha yapılmadığı kesime ithafen bir açıklamada daha bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Ödemelerle alakalı olan bir açıklamada ödemelerde gelişen noktayı kalınan noktayı nasil ilerledikleri anlatıldı. Herkesin bildiği gibi paralar hesaplara geçmeye başlamıştı. Belli kişiler kalırken belli kişilere de ödemeler yapıldı. TC kimlik numarasinin son hanesi baz alınarak odemeler sıra ile yapılıyordu. Tc kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 planlarin ödemeleri hesaplarına geçti. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 olanlar da 4 Kasıma kadar paraları hesaplarına geçmiş olması planlanıyor.

Bakanlık Ödemelerin Büyük Bir Bölümünü Bitirdi!

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara geçmeye başlamıştı hatta çoğunlukta da ödemeler yapıldı denilebilir. Az bir kısım insan kalmışken bakanlık yeni bir aciklama daha yaparak şimdi yatmayanlarınki yatıyor dedi. Kapsamlı olarak Çiftçiyi desteklemek amacıyla bir çok girdi maliyetine ortak olan devlet bu yıl; 592 milyon 827 bin 987 TL süt desteği, 249 milyon 809 bin 211 TL TMO alımları için prim desteği, 62 milyon 995 bin 175 TL bireysel sulama için hibe destekleri ile birlikte toplumlamda 20 milyon 242 bin 604 TL kırsal kalkınma yatırımları desteği, verilmiş olacak. 1 milyon 96 bin 111 TL'de Uzman Eller Proje desteği veriliyor.