Kova burcu ve yükselen kovalar 12 Temmuz 2023 tarihinde bir insanla fikir alışverişinde bulunacak ve bu durumdan keyif alacaktır. Onlar imza attıkları etkileşimler sayesinde fikirlerini de daha net bir şekilde ifade edecek ve diğer insanlardan geri dönüşler alacaktır. Yapmış oldukları etkileşimler sayesinde yeni bilgiler edinecek ve daha fazla şey öğrenecek olan kova burçları kendilerini desteklenmiş hissedecektir. Kendilerini desteklemiş hissetmeleri ile daha kararlı adımlar atacak olan burç sahipleri duydukları ihtiyaçlar ile ilgili önemli adımlar atacaktır. Kova burçları ve yükselen kovalar araştırma yolu ya da yaptıkları bağlantılar yolu ile sağlık ve iş girişimleri ile ilgili değerli bilgiler de edinebilir. Onlar için sevdikleri bir insan ya da aileleriyle bağlantı kurmakta ödüllendirici olmaktadır. Burç sahipleri dikkatlerini tüketen bir çabaya kendilerini kaptırmaya kolay bulacak ve o çaba peşinden sürüklenecektir. İstedikleri bir şeye karşı tutkulu hissedecek olan kova burçları o şeye dahil olmak için de her şeyi yapabilir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 12 Temmuz 2023 tarihinde sağlık ve iş konuları ile ön plana çıkacaktır. Onlar senenin diğer zamanlarında gözden kaçırabilecekleri detaylı görecek ve bu detaylara göre işlerini planlayacaktır. Onlar geçirdikleri döngü sırasında planlar ve listeler yapmaktan keyif alacak ve diğer insanlara da yardımcı olmak isteyecektir. Onlar günün geçişleri ile beraber kendilerine her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır hissedecek ve net davranacaktır. Onlar gün içerisinde belirli bir kişi ya da ilişki tarafından hoş bir şekilde motive olmuş hissedecek ve cesaretli davranacaktır. Özellikle burç sahiplerinin fikirleri eğitimleri ve zihinleri onları cesaretlendirecektir. Balık burçları mevcut durumları ile bağlantılı olarak hayatlarındaki kilit insanlarla bağlantı kurmak da isteyecektir. Yeni günde dayanıklı olacak olan balık burçları yeni bir insanla daha tanışabilir.