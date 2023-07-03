Kova burcu ve yükselen kovalar 3 Temmuz 2023 tarihinde kişisel bakımlarını ihmal etmemeli ve kendilerine zaman ayırarak bir gün geçirmelidir. Yeni gün onlara bir uyandırma çağrısı yapmaktadır ve bur. sahipleri kendilerini düşünerek hareket etmelidir. Onlar duygusal ve zihinsel sağlıklarına daha fazla dikkat etmenin zamanının geldiğini görmeli ve bu yönde adım atmalıdır. Eğer kovalar ve yükselen kovalar kendilerinin sonunda hissetmiyorsa aşırı gergin olabilir ve yavaşlama ihtiyacı ile karşı karşıya gelebilir. Diğer taraftan burç sahiplerinin hayatlarında çözülmemiş ya da ihmal edilmiş bir sorun varsa onların bu durumu kapatmaları önemli olmaktadır. Akşam saatlerine doğru kova burçları ve yükselen kovalar tek başlarına kalmak dinlenmek yenilenmek ve iyileşmek isteyebilir.

Burç sahipleri eğer sevgileriyle bağlantı kurmuyor ve otomatik pilotla çalışıyorsa onların önsezilerini dinlemeleri gerekli olmaktadır. Yüzey altında ve perde arkasında olup bitenler konusunda bir rahatlama yaşayacak olan burç sahipleri duygularını rahat bir şekilde ifade edecektir.

Kova burçları ve yükselen kovalar için aileleri ile ilgili bilemedikleri olaylar gün içerisinde yorucu bir hal alabilir. Onlar ev hayatları ile ilgili olan konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilir ve bu durum onları görebilir. Burç sahipleri için tavsiye edilen durum özellikle çalışma hayatlarında uğraştıkları işlere daha ciddi bir bakış açısıyla bakmaları ve bu yönde hareket etmeleri olacaktır. Onlar gün içerisinde ellerinde olmayan sebeplerle kayıplar yaşayabilir fakat kontrollerini kaybetmemeleri önemli olmaktadır.

Pazartesi günü de oğlak burcunda gerçekleşen dolunay kova burçlarını psikolojik açıdan ilgilendiren bir konuya itecektir. Onlar bilinçaltına dönme ihtiyacı ya da iç dünyalarına dönme ihtiyacı hissedecektir. Aynı zamanda burç sahipleri kendilerini kısıtlayan durumlar ile de gün içerisinde karşı karşıya gelebilir.