Kova burcu ve yükselen kovalar 4 Temmuz 2023 tarihinde hayallerini gerçekleştirmeye doğru bir adım daha yaklaşacaktır. Kova burçlarının bir arkadaşları onlara karakterleri ve kendileri hakkında daha fazla şey öğretecek ve onlar da düşüncelerinin genişlediğini hissedecektir. Bu şekilde onların ufku genişleyecek ve hayata karşı olan bakış açıları da farklılaşacaktır. Burç sahiplerinin bir meslektaşları kova burçları ile ilgili olan bir durumu beğenecek ve onlar gelecekte neler yapabileceklerini daha iyi bir şekilde görecektir. Bir kapı kova burçları için sonsuza kadar açık kalmasa da onlar fırsatları kovalamalı ve doğru hamleleri doğru zamanda yapmalıdır. Burç sahipleri için bir akıl hocası paha biçilmez bir yol arkadaşı olabilir. Kova burçlarının onlara verebileceği bilgelik burç sahiplerinin gelişimi için paha biçilmez bir hal alacaktır. Bu kişi sözlerinin ne kadar önemli olduğunun farkında olmasa bile kovalar o kişiyi yakın bir şekilde dinleyecek ve doğru hamlelerde bulunmak isteyecektir.

Burç sahipleri yeni günde nedenlerini bilmedikleri konular hakkında bazı kayıplar yaşayabilecektir. Burç sahiplerinin ilişki hayatlarında da bazı sıkışma var meydana gelebilir ve burç sahipleri bu sıkışmaları düzeltmek isteyebilir. Onların ellerinde olmayan sebepler dolayısıyla çeşitli tartışmalar da yaşanacaktır. Her ne kadar zor olsa da burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum akışta kalmaya özen göstermeleri ve bunun için çaba göstermeleri olacaktır. İş hayatlarında ortaklık konuları da onların günlerini etkileyebilir ve bazı değişimler yaşanabilir. Kova burçları uğraştıran durumlardan uzak kalmalı ve eğlenmeye çalışmalıdır. Günün genelinde bakıldığı zaman akşam saatleri burç sahipleri için daha eğlenceli geçebilir. Onlar da bu durumun bilincinde olarak olumsuzluklara kapılmamalı ve önlerine bakmalıdır. Bu sayede kendilerini burç sahipleri daha iyi hissedebilir ve olumsuz duygular hissetmez.