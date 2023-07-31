Kova burcu ve yükselen kova burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde günün ilk yarısında durumları net bir şekilde görme noktasına zorluk yaşayacaktır. Onlar bir konuya kendilerini yakın hissedecek ve sezgilerini dinlemeyi tercih edecektir. Geçici olarak burç sahiplerinin sezgilerine güvenmek daha karmaşık bir hal alabilir. İşler gün ilerlediği zaman basit bir hale gelecek ve onlar her zamankine göre biraz daha fazla heyecanlı olacaktır. Fakat bu durum tam olarak kendilerini yansıtmaktadır ve onlar yakın ilişkilerine, hayatlarına, ailelerine ya da özel zamanlarına daha fazla dikkat etmek adına harika bir durumda bulunmaktadır. Burç sahiplerinin ne konuda vazgeçmeleri ya da neyde ısrarcı olacakların seçmeleri ile ilgili net bir fikri de bulunmaktadır. Burç sahipleri kendilerini odak merkezinden ya da mahremiyetten uzaklaştırdığı zaman daha üretken hissedecektir.

Burç sahipleri maddi konularda önceki zamanlara göre kendilerini daha hırslı hissedebilir ve şanslı bir döneme giriş yapabilir. Özellikle finansal anlamda burç sahipleri çok şanslı bir zaman içerisine girmiştir. Onların bugüne kadar verdikleri emeklere şahitlik etmeyen insanlar burç sahiplerini her şeye kolayca erişen şanslı biri olarak görmektedir. Bu durum onlara haksızlık gibi hissettirirse diğer insanlar gerçek burç sahiplerini tanıyacağı için takılmaları gereken bir detay da bulunmamaktadır. Onların merak duyguları baskındır ve kova burçları öğrenme isteklerini doğru kanallara yöneltirse çok şey kazanmaları da mümkün olacaktır. Onlar dedikodulardan uzak kalmalı ve kendileri için faydalı olacak bilgilere odaklanmalıdır.

İlişki noktasında ise platonik ya da başka türlü yeni bir ilişki kendileri için olan olmayacaktır. Bir kişiyi tanımadan önce o insanla bağlantı kurmak adına burç sahipleri güçlü bir istek de hissedebilir. Fakat şimdi burç sahipleri kendileri ile ilgili daha fazla şey anlattıkları zaman onların duyguları da değişikliğe uğrayacaktır.