Kova burcu ve yükselen kova burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde düşündükleri bir konuda yeteri kadar bilgili olup olmadıklarını tartacaktır. Onların akıl hocalarının ya da hayatlarında bulunan öğretmenlerin kendilerine gösterecek çok şey de vardır. Fakat burç sahipleri bu bilgilerin bazı durumlarda yanlış olduğunda hissedebilir. Eğer kovalar bu konuda haklı ise diğer insanların onlara söylemeye çalıştıklarını ilk olarak dinlemeli ve daha sonra kendi fikirlerini onlara anlatmalıdır. Aksini yapmak ve karşılarında olan insanı dinlemeden yanıt vermek burç sahiplerine zarar verecek olan bir durumdur. Kova burçlarının bakış açısı ile ilgili daha fazla şey bilmek onlara zarar vermemelidir.

Burç sahipleri harekete geçmek istiyor fakat hangi yöne gideceklerini de merak ediyordur. Yeni günü burç sahipleri planlarının bir parçası olarak görüyor ve sabır göstermeleri gerektiğinin bilincinde davranıyordur. Onlar verdikleri karara bağlı kalabilir ya da çekip gitmeyi seçerek bu yönde davranabilir. Kova burçları karar verilmesi gereken bir anda kararsız davranırsa ya da her şey yolundaymış gibi bir tutum sergilerse bunun kimseye bir faydası da olmayacaktır. Kova burçları ve yükselen kova burçları daha önce krizleri fırsata çevirmişti ve bunu şimdi de yapmak olası bir durumdur. Onlar içgüdülerine dikkat etmeli ve kendilerini korumak için işaret gönderen içgüdülerinin seslerine kulak vermelidir. Fakat burç sahipleri duydukları korkular sebebiyle de kendilerini geride tutmamalıdır. Onlar kalplerini ve zihinlerini dengeleyerek bilgeliğe dayalı kararlar almalı ve kalplerinin sesinin doğru olacağına güvenmelidir.

Yeni günde eskiden yaşadıkları olayları da düşünecek olan burç sahipleri gerçekleri hatırlamaları sebebiyle canlarının yandığını da görebilir. Eskiden yaşanılan üzücü ve dramatik olaylar yeni günde burç sahiplerinin canını sıkacaktır. Fakat onlar daha sonra yorulmuş ve bitkin de hissedebilir.